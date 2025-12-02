Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Український ринок нових авто у листопаді показав найвищий результат за 14 місяців – BYD продовжує лідирувати

13:41 02.12.2025 |

Економіка

У листопаді 2025-го українці придбали близько 8,3 тис. нових легкових автомобілів, повідомляє Укравтопром. Це на 58% більше, ніж у листопаді 2024 року, а також на 6% більше порівняно з жовтнем 2025-го.

Лідером місяця знов стала китайська марка BYD, що утримує перше місце у рейтингах продажів уже не один місяць.

ТОП-10 марок листопада виглядає так:

  1. BYD - 1615 од.
  2. Toyota - 859 од.
  3. Volkswagen - 798 од.
  4. Renault - 577 од.
  5. Skoda - 561 од.
  6. ZEEKR - 397 од.
  7. Hyundai - 363 од.
  8. Honda - 341 од.
  9. BMW - 239 од.
  10. Audi - 239 од.

Бестселером листопада став Renault Duster.

З початку року в Україні вже реалізовано 68,9 тис. нових легкових автомобілів - на 7,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
За матеріалами: mezha.ua
 

