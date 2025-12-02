Український ринок нових авто у листопаді показав найвищий результат за 14 місяців – BYD продовжує лідирувати

У листопаді 2025-го українці придбали близько 8,3 тис. нових легкових автомобілів, повідомляє Укравтопром. Це на 58% більше, ніж у листопаді 2024 року, а також на 6% більше порівняно з жовтнем 2025-го.

Лідером місяця знов стала китайська марка BYD, що утримує перше місце у рейтингах продажів уже не один місяць.

ТОП-10 марок листопада виглядає так:

BYD - 1615 од. Toyota - 859 од. Volkswagen - 798 од. Renault - 577 од. Skoda - 561 од. ZEEKR - 397 од. Hyundai - 363 од. Honda - 341 од. BMW - 239 од. Audi - 239 од.

Бестселером листопада став Renault Duster.

З початку року в Україні вже реалізовано 68,9 тис. нових легкових автомобілів - на 7,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.