Експорт ІТ-послуг зростає після двох років падіння: у жовтні він приніс $566 мільйонів

Експорт українських IT-послуг у жовтні зріс становив $566 мільйонів, що на 1,6% або на $9 мільйонів більше, порівняно із вереснем.

Водночас це на 6,4% (на $34 мільйони) більше, порівняно з жовтнем 2024 року, повідомляє "Львівський ІТ Кластер" із посиланням на дані Національного банку (НБУ).

Загалом за 10 місяців поточного року виторг від ІТ-послуг становив $5,4 мільярда, що на 2,2% (на $118 мільйонів) більше, ніж за аналогічний період у 2024 році.





"Вже другий місяць поспіль ми спостерігаємо позитивну динаміку у галузі. Жовтень став другим найкращим місяцем цього року, поступившись лише квітню... За нашими прогнозами, 2025 рік має завершитися щонайменше на рівні минулорічного експорту. А якщо нинішня позитивна динаміка зберігатиметься, можемо очікувати на зростання показників - від 1% до 2%", - прокоментував CEO "Львівського ІТ Кластера" Степан Веселовський.





Що відбувається в українському ІТ-секторі?

За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження для української економіки на рекордні $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком.

Однак у 2023 році експорт українських IT-послуг зменшився на 8,4% - до $6,7 млрд.

У 2024 році експорт ІТ-послуг з України впав ще на 4% і становив $6,45 мільярда.

Зауважимо, що принаймні з 2013 року експорт ІТ-послуг з України щороку зростав, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році він підскочив до $6,8 млрд.