Фінансові новини
- |
- 02.12.25
- |
- 20:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Експорт ІТ-послуг зростає після двох років падіння: у жовтні він приніс $566 мільйонів
13:00 02.12.2025 |
Водночас це на 6,4% (на $34 мільйони) більше, порівняно з жовтнем 2024 року, повідомляє "Львівський ІТ Кластер" із посиланням на дані Національного банку (НБУ).
Загалом за 10 місяців поточного року виторг від ІТ-послуг становив $5,4 мільярда, що на 2,2% (на $118 мільйонів) більше, ніж за аналогічний період у 2024 році.
"Вже другий місяць поспіль ми спостерігаємо позитивну динаміку у галузі. Жовтень став другим найкращим місяцем цього року, поступившись лише квітню... За нашими прогнозами, 2025 рік має завершитися щонайменше на рівні минулорічного експорту. А якщо нинішня позитивна динаміка зберігатиметься, можемо очікувати на зростання показників - від 1% до 2%", - прокоментував CEO "Львівського ІТ Кластера" Степан Веселовський.
Що відбувається в українському ІТ-секторі?
За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження для української економіки на рекордні $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком.
Однак у 2023 році експорт українських IT-послуг зменшився на 8,4% - до $6,7 млрд.
У 2024 році експорт ІТ-послуг з України впав ще на 4% і становив $6,45 мільярда.
Зауважимо, що принаймні з 2013 року експорт ІТ-послуг з України щороку зростав, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році він підскочив до $6,8 млрд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна оголосила обмін $2,6 млрд ВВП-варантів на євробонди-2032 з коефіцієнтом 1,34
Україна пропонує власникам ВВП-варантів, випущених на номінальну суму $2 млрд 591,219 млн обміняти їх з коефіцієнтом 1,34 на нові амортизовані єврооблігації України B із погашенням у 2030-32 роках та виплатити за такий обмін грошову винагороду у розмірі до 7%, йдеться у пропозиції на Ірландській фондовій біржі та у постанові Кабінету міністрів №1554 від 1 грудня.
|Переговори між США та Україною в неділю були зосереджені на питанні нових фактичних кордонів – ЗМІ
|ЗМІ: Зеленський погодив зі США "агресивний графік підписання" мирної угоди
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|Гранітна бруківка: довговічність, естетика і практичність
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Україна у цьому сезоні вже експортувала 12,4 мільйона тонн зерна
|Критична інфраструктура: Мінекономіки розповіло, що купуватимуть поза електронною системою
|Бензин, дизпальне та автогаз: які ціни на АЗС України 2 грудня
|Держборг України у жовтні зріс на $2,98 мільярда
|У жовтні держборг зріс на 252 мільярда гривень
|Виплати 6500 гривень: погоджено вже 50 тисяч заявок з 294 тисяч
Бізнес
|Надходження від оплати за паркування цьогоріч зросли майже на 24%
|Бізнес отримав 167 мільйонів за облаштування робочих місць для людей із інвалідністю
|ЄС погодив нові правила для захисту клієнтів банків від онлайн-шахрайства
|Samsung розробила NAND‑пам’ять, яка споживає на 96% менше енергії
|У Кабміні анонсували ще одну непопулярну реформу – обов'язковий техогляд для всіх авто
|Німеччина офіційно виступила проти повної заборони ДВЗ з 2035 року
|Китайці змоделювали блокаду Starlink на Тайвані — вистачило 1000 дронів-глушників