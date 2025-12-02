Авторизация

Держоператор тилу оголосив закупівлі речового майна для ЗСУ на 2026 рік

12:15 02.12.2025 |

Економіка

Державний оператор тилу (ДОТ) розпочав оголошення перших позицій речового майна для ЗСУ на 2026 рік, які охоплюють головні убори, літнє та зимове взуття, елементи обмундирування та засоби індивідуального захисту.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство оборони.

«Для забезпечення своєчасних поставок речового майна військовослужбовцям «Державний оператор тилу» Міноборони України продовжує реалізовувати стратегію завчасного планування та контрактування наступного річного циклу ще в попередньому році», - йдеться у повідомленні.

Тож ДОТ уже розпочав оголошення перших позицій потреби на 2026 рік, які охоплюють головні убори, літнє та зимове взуття, елементи обмундирування та засоби індивідуального захисту.

Серед них - літні та зимові костюми, бойові сорочки, панами, кросівки та черевики, натільна білизна та інші види речового забезпечення.

У частині засобів індивідуального захисту вже оголошені закупівлі модульних бронежилетів і бойових балістичних шоломів.

До номенклатури також входять вогнезахисні комбінезони для екіпажів бойових машин, спальні мішки, розвантажувальні ремені та інші позиції.

Деякі позиції передбачаються в обох актуальних маскувальних малюнках - ММ-14 та ММ-25, залежно від специфіки предмета закупівлі.

Відвантаження за цими контрактами заплановані протягом усього 2026 року.

Наступні оголошення щодо предметів речового забезпечення будуть публікуватися протягом наступних двох місяців.

Серед ключових змін для постачальників у 2026 році - оновлення Технічної специфікації у частині вимог до пакування та маркування, а також зміни до проєкту державного контракту.

Зокрема буде впроваджено удосконалену процедуру приймання товару; зменшення штрафних санкцій; збільшення термінів на повідомлення про настання обставин непереборної сили; можливість використання ІКС DOT-Chain; санкції у разі порушення строків заміни партії неякісного товару або відшкодування вартості партії неякісного товару; строки для заміни партії неякісного товару, строки для відшкодування вартості партії неякісного товару, санкції за користування коштами та за неповернення залишку невикористаних коштів, що були отримані як попередня оплата.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3342
  0,0071
 0,02
EUR
 1
 49,1839
  0,1310
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0124  0,07 0,17 42,5683  0,05 0,13
EUR 48,8797  0,18 0,37 49,5279  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3050  0,04 0,08 42,3350  0,03 0,08
EUR 49,1540  0,11 0,23 49,1720  0,11 0,22

