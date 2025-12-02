Держмитниця вперше застосувала санкції проти морських суден

Державна митна служба України вперше застосувала санкції проти морських суден, запустивши систему їх ідентифікації.

Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби, передає Укрінформ.

"Після підписання Указу Президента України № 860/2025 від 25 листопада 2025 року, яким в Україні вперше застосовано санкції безпосередньо до морських суден країни-агресора строком на 10 років, Держмитслужба в найкоротші терміни розробила та впровадила спеціалізоване програмне забезпечення «Санкції морських суден», що дозволяє митним органам оперативно ідентифіковувати підсанкційні об'єкти та забезпечувати контроль за їх недопущенням на територію країни", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначають, що у контексті широкомасштабної збройної агресії Росії проти України питання надійного, узгодженого та результативного застосування обмежувальних заходів набуває особливої ваги. Такий механізм стримування залишається ключовим інструментом міжнародного тиску на державу-агресора та пов'язаних із нею осіб.



