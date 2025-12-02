Фінансові новини
Держмитниця вперше застосувала санкції проти морських суден
10:46 02.12.2025 |
Державна митна служба України вперше застосувала санкції проти морських суден, запустивши систему їх ідентифікації.
Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби, передає Укрінформ.
"Після підписання Указу Президента України № 860/2025 від 25 листопада 2025 року, яким в Україні вперше застосовано санкції безпосередньо до морських суден країни-агресора строком на 10 років, Держмитслужба в найкоротші терміни розробила та впровадила спеціалізоване програмне забезпечення «Санкції морських суден», що дозволяє митним органам оперативно ідентифіковувати підсанкційні об'єкти та забезпечувати контроль за їх недопущенням на територію країни", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначають, що у контексті широкомасштабної збройної агресії Росії проти України питання надійного, узгодженого та результативного застосування обмежувальних заходів набуває особливої ваги. Такий механізм стримування залишається ключовим інструментом міжнародного тиску на державу-агресора та пов'язаних із нею осіб.
|Україна оголосила обмін $2,6 млрд ВВП-варантів на євробонди-2032 з коефіцієнтом 1,34
Україна пропонує власникам ВВП-варантів, випущених на номінальну суму $2 млрд 591,219 млн обміняти їх з коефіцієнтом 1,34 на нові амортизовані єврооблігації України B із погашенням у 2030-32 роках та виплатити за такий обмін грошову винагороду у розмірі до 7%, йдеться у пропозиції на Ірландській фондовій біржі та у постанові Кабінету міністрів №1554 від 1 грудня.
|Переговори між США та Україною в неділю були зосереджені на питанні нових фактичних кордонів – ЗМІ
|ЗМІ: Зеленський погодив зі США "агресивний графік підписання" мирної угоди
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
