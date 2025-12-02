Державне стимулювання отримали ще п’ять індустріальних парків

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України ухвалило рішення про надання державного стимулювання п'яти ініціаторам створення та керуючим компаніям індустріальних парків на загальну суму близько 259,3 млн гривень.

Про це повідомляє Мінекономіки, передає Укрінформ.

Так, фінансування отримають:

індустріальний парк «Сигнівка» (Львівська область) - 35 млн грн для будівництва електричних мереж, а також мереж протипожежного водопостачання, теплопостачання та системи дощового водовідведення на території індустріального парку;

індустріальний парк «Вінницький індустріальний парк» (Вінницька область) - 33,9 млн грн для будівництва дорожньої інфраструктури та мереж водопостачання, а також трансформаторної підстанції на території індустріального парку;

індустріальний парк «Долина Стрий» (Львівська область) - 63,9 млн грн для будівництва зовнішніх мереж електропостачання, водопостачання та водовідведення індустріального парку, а також реконструкції ділянки вулиці до індустріального парку;

індустріальний парк «Кривбас» (Дніпропетровська область) - 21,8 млн грн для будівництва 1-ї черги зовнішніх інженерних мереж індустріального парку ;

індустріальний парк «ФРУКТОВА ІНДУСТРІЯ» (Чернівецька область) - 104,7 млн грн для будівництва локальних очисних споруд стічних вод.

Зауважується, що індустріальні парки «Сигнівка» та «Вінницький індустріальний парк» минулого року вже отримували кошти для співфінансування будівництва необхідної інфраструктури, проте ще мали готову проєкту документацію, тож цьогоріч звернулись до Мінекономіки, щоб повністю використати ліміт у 150 млн грн на один індустріальний парк.

З урахуванням нового рішення, з початку 2025 року державне стимулювання вже отримали 9 індустріальних парків для реалізації 17 проєктів на загальну суму 603,7 млн гривень.

Станом на початок грудня в Україні зареєстровано 112 індустріальних парків у майже всіх регіонах.