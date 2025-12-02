Фінансові новини
- |
- 02.12.25
- |
- 20:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Державне стимулювання отримали ще п’ять індустріальних парків
09:41 02.12.2025 |
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України ухвалило рішення про надання державного стимулювання п'яти ініціаторам створення та керуючим компаніям індустріальних парків на загальну суму близько 259,3 млн гривень.
Про це повідомляє Мінекономіки, передає Укрінформ.
Так, фінансування отримають:
індустріальний парк «Сигнівка» (Львівська область) - 35 млн грн для будівництва електричних мереж, а також мереж протипожежного водопостачання, теплопостачання та системи дощового водовідведення на території індустріального парку;
індустріальний парк «Вінницький індустріальний парк» (Вінницька область) - 33,9 млн грн для будівництва дорожньої інфраструктури та мереж водопостачання, а також трансформаторної підстанції на території індустріального парку;
індустріальний парк «Долина Стрий» (Львівська область) - 63,9 млн грн для будівництва зовнішніх мереж електропостачання, водопостачання та водовідведення індустріального парку, а також реконструкції ділянки вулиці до індустріального парку;
індустріальний парк «Кривбас» (Дніпропетровська область) - 21,8 млн грн для будівництва 1-ї черги зовнішніх інженерних мереж індустріального парку ;
індустріальний парк «ФРУКТОВА ІНДУСТРІЯ» (Чернівецька область) - 104,7 млн грн для будівництва локальних очисних споруд стічних вод.
Зауважується, що індустріальні парки «Сигнівка» та «Вінницький індустріальний парк» минулого року вже отримували кошти для співфінансування будівництва необхідної інфраструктури, проте ще мали готову проєкту документацію, тож цьогоріч звернулись до Мінекономіки, щоб повністю використати ліміт у 150 млн грн на один індустріальний парк.
З урахуванням нового рішення, з початку 2025 року державне стимулювання вже отримали 9 індустріальних парків для реалізації 17 проєктів на загальну суму 603,7 млн гривень.
Станом на початок грудня в Україні зареєстровано 112 індустріальних парків у майже всіх регіонах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна оголосила обмін $2,6 млрд ВВП-варантів на євробонди-2032 з коефіцієнтом 1,34
Україна пропонує власникам ВВП-варантів, випущених на номінальну суму $2 млрд 591,219 млн обміняти їх з коефіцієнтом 1,34 на нові амортизовані єврооблігації України B із погашенням у 2030-32 роках та виплатити за такий обмін грошову винагороду у розмірі до 7%, йдеться у пропозиції на Ірландській фондовій біржі та у постанові Кабінету міністрів №1554 від 1 грудня.
|Переговори між США та Україною в неділю були зосереджені на питанні нових фактичних кордонів – ЗМІ
|ЗМІ: Зеленський погодив зі США "агресивний графік підписання" мирної угоди
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|Гранітна бруківка: довговічність, естетика і практичність
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Україна у цьому сезоні вже експортувала 12,4 мільйона тонн зерна
|Критична інфраструктура: Мінекономіки розповіло, що купуватимуть поза електронною системою
|Бензин, дизпальне та автогаз: які ціни на АЗС України 2 грудня
|Держборг України у жовтні зріс на $2,98 мільярда
|У жовтні держборг зріс на 252 мільярда гривень
|Виплати 6500 гривень: погоджено вже 50 тисяч заявок з 294 тисяч
Бізнес
|Надходження від оплати за паркування цьогоріч зросли майже на 24%
|Бізнес отримав 167 мільйонів за облаштування робочих місць для людей із інвалідністю
|ЄС погодив нові правила для захисту клієнтів банків від онлайн-шахрайства
|Samsung розробила NAND‑пам’ять, яка споживає на 96% менше енергії
|У Кабміні анонсували ще одну непопулярну реформу – обов'язковий техогляд для всіх авто
|Німеччина офіційно виступила проти повної заборони ДВЗ з 2035 року
|Китайці змоделювали блокаду Starlink на Тайвані — вистачило 1000 дронів-глушників