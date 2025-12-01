Фінансові новини
Надходження податків до держбюджету перевищили план
17:17 01.12.2025 |
За січень-листопад до загального фонду державного бюджету податків та зборів, які контролює ДПС, надійшло 1 трлн 154,6 млрд грн. Виконання плану за 11 місяців становить 105,2% (+57,3 млрд грн).
Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.
Вона підкреслила, що щоденні обстріли по енергетиці та інфраструктурі не могли не позначитися на надходженнях до бюджету.
"Через зовнішню агресію великій кількості бізнесу довелося насамперед спрямувати свої зусилля на відновлення процесів.
Тиск на організацію виробництва через обмежене електропостачання сильно зріс, що позначилося на обсягах виробленої продукції, а відповідно вплинуло і на обсяги ПДВ та податку на прибуток", - зазначила Карнаух.
За даними податкової, за підсумками листопада надходження платежів - 128,2 млрд грн.Основні показники: 53,0 млрд грн - податок на прибуток підприємств; 31,6 млрд грн - податок на доходи фізичних осіб та військовий збір; 22,6 млрд грн - податок на додану вартість (зібрано 40,6 млрд, відшкодовано - 18,1 млрд грн); 11,1 млрд грн - акцизний податок; 5,4 млрд грн - рентна плата.
