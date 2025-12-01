Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінекономіки проводить оцінку "Національного кешбеку" для зміни умов програми у 2026р. - Соболев

17:05 01.12.2025 |

Економіка

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства проводить оцінку програми "Національний кешбек" для перегляду її умов на наступний рік, повідомив очільник відомства Олексій Соболев.

"Ми, як і домовлялося минулого року, дивимося на рік запуску програми, робимо оцінку в яких галузях, як воно працює, щоб сформувати більш точні умови програми наступного року", - сказав він, відповідаючи на питання щодо продовження дії програми під час форуму "Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека", який проходить в понеділок у Києві.

Як повідомлялося, до "Національного кешбеку" долучилися 1885 компаній, а компенсація коштів доступна нові компанії: загальна кількість виробників та продавців, що беруть у ньому участь, зросла до 1885. Програма передбачає нарахування 10% компенсації вартості товарів українського виробництва, максимальний обсяг кешбеку - 3 тис. грн/місяць.

Наприкінці листопада уряд значно скоротив перелік категорій, на які можна витратити кошти з карток, які були оформлені в рамках цієї програми. Наразі можна спрямувати нацкешбек (або кошти з програми "Зимова єПідтримка") на комунальні послуги, ліки, книги, поштові послуги чи благодійність.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3413
  0,0753
 0,18
EUR
 1
 49,3149
  0,4216
 0,86

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9418  0,00 0,00 42,5150  0,02 0,04
EUR 48,7000  0,00 0,01 49,3693  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3400  0,10 0,24 42,3700  0,10 0,24
EUR 49,2665  0,39 0,80 49,2800  0,38 0,77

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес