Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства проводить оцінку програми "Національний кешбек" для перегляду її умов на наступний рік, повідомив очільник відомства Олексій Соболев.

"Ми, як і домовлялося минулого року, дивимося на рік запуску програми, робимо оцінку в яких галузях, як воно працює, щоб сформувати більш точні умови програми наступного року", - сказав він, відповідаючи на питання щодо продовження дії програми під час форуму "Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека", який проходить в понеділок у Києві.

Як повідомлялося, до "Національного кешбеку" долучилися 1885 компаній, а компенсація коштів доступна нові компанії: загальна кількість виробників та продавців, що беруть у ньому участь, зросла до 1885. Програма передбачає нарахування 10% компенсації вартості товарів українського виробництва, максимальний обсяг кешбеку - 3 тис. грн/місяць.

Наприкінці листопада уряд значно скоротив перелік категорій, на які можна витратити кошти з карток, які були оформлені в рамках цієї програми. Наразі можна спрямувати нацкешбек (або кошти з програми "Зимова єПідтримка") на комунальні послуги, ліки, книги, поштові послуги чи благодійність.