Заявки на "тисячу Зеленського" подали 14 мільйонів українців
16:51 01.12.2025 |
Заявки на отримання тисячі гривень в межах програми "Зимова єПідтримка" подали вже 14 мільйонів українців, повідомила
прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у понеділок, 1 грудня.
Зокрема, 11,4 мільйона людей оформили заявки через "Дію", понад 700 тисяч - через "Укрпошту". Ще для 1,8 мільйона громадян, які є у соціальному списку, кошти будуть нараховані автоматично.
У понеділок почнеться друга хвиля виплат - для тих, хто подався на другий день прийому заявок, зазначила прем'єрка.
"Уже отримали кошти 3,5 мільйона людей. Ми фіксуємо, що люди вже витратили 473 мільйона гривень. Найбільше перераховують на оплату комунальних послуг (80 відсотків), також у топі витрат книги, аптеки і донати на Сили оборони", - розповіла Свириденко.
"Зимова підтримка"
Подати заявку на отримання одноразової допомоги можна до 24 грудня. Витратити гроші можна буде до 30 червня 2026 року - на оплату комунальних послуг, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати військовим.
Уряд прогнозував, що цього року програмою скористаються близько десяти мільйонів українців. Минулого року, за даними міністерства економіки, кількість отримувачів сягнула 14,4 мільйона громадян.
Сінгапурський дизайнер Густаво Бонзаніні представив незвичний проєкт, присвячений 35-й річниці виходу Super Nintendo в Японії. Він розробив AIR SNES - кастомну пару ретро-кросівок Nike Air Max 90, які одночасно є повністю функціональною ігровою консоллю Super Nintendo Entertainment System (SNES). Про це пише Engadget.