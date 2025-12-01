Фінансові новини
Кабмін затвердив програму компенсації майна бізнесу, але Гетманцев вказує на критичні обмеження
14:18 01.12.2025 |
24 листопада Кабмін ухвалив постанову про часткову компенсацію вартості майна підприємств, знищеного чи пошкодженого внаслідок збройної агресії Росії. Однак програма має численні обмеження, які можуть дискредитувати ідею, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев.
"Уряд нарешті ухвалив постанову щодо надання часткової компенсації вартості майна суб'єктів господарювання, знищеного чи пошкодженого внаслідок збройної агресії Росії. Питання, на вирішенні якого я наполягав не перший рік", - написав Гетманцев у своєму повідомленні.
Програма має стартувати з 1 січня 2025 року, але в проєкті бюджету на неї закладено лише 1 млрд грн.
"Крапля в морі, якщо станом на 1 січня 2025 року, за оцінкою RDNA4, пряма шкода сягнула $172 млрд. Як показує досвід того ж гуманітарного розмінування, нема достатнього фінансування - нема і результату", - зазначив Гетманцев.
Друга проблема - компенсація надаватиметься лише за майно, пошкоджене або знищене після першого числа місяця, що настає за датою набрання чинності урядовою постановою.
Гранична сума компенсації становить 10 млн грн, водночас не більше розміру прямого збитку. "Не дуже багато, багатьом може не покрити збитки", - зауважив депутат.
"Збір заявок на компенсацію припиняється, коли їх обсяг перевищить передбачений у бюджеті 1 млрд грн. Тобто якщо у перший день нового року поступить лише 100 заявок на компенсацію по 10 млн грн, то на цьому програма буде поставлена на паузу", - пояснив Гетманцев.
Ще одне обмеження стосується підприємців, які раніше отримували державну допомогу. "Якщо підприємець мав нещастя отримати мікрогрант від держави на розвиток власного бізнесу, "ветеранський грант", отримував допомогу на релокацію, скористався грантом на створення чи розвиток підприємств переробної промисловості і його майно знищено, із суми компенсації вирахують суму отриманих раніше від держави коштів", - повідомив депутат.
Гетманцев зауважив, що участь у програмі передбачає сплату внеску у розмірі 0,5% від загальної суми ймовірного збитку за все заявлене майно. Водночас він висловив думку, що таку оплату не варто прив'язувати до вартості майна та доцільніше замінити її фіксованим платежем.
Сінгапурський дизайнер Густаво Бонзаніні представив незвичний проєкт, присвячений 35-й річниці виходу Super Nintendo в Японії. Він розробив AIR SNES - кастомну пару ретро-кросівок Nike Air Max 90, які одночасно є повністю функціональною ігровою консоллю Super Nintendo Entertainment System (SNES). Про це пише Engadget.