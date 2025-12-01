Фінансові новини
- |
- 01.12.25
- |
- 21:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українські експортери отримають ще рік на підготовку до виконання вимог регламенту EUDR
15:30 01.12.2025 |
Депутати Європарламенту проголосували за відтермінування впровадження вимог регламенту EUDR ще на один рік: для великих операторів та трейдерів - до 30 грудня 2026 року, а для малих та мікропідприємств - до 30 червня 2027 року.
"У разі остаточного ухвалення цього рішення в українських експортерів буде ще рік, щоб підготуватися до виконання вимог регламенту EUDR, тобто бути готовими документально підтвердити, що заготівля експортованої до ЄС деревини не спричинила знелісення або деградацію ґрунтів", - прокоментував це рішення голова Державного агентства лісових ресурсів Віктор Смаль у Facebook.
За його словами, команда Держлісагентства вже зараз готова забезпечити експортерам можливість швидко сформувати пакет необхідних документів, адже давно над цим працювала, маючи на меті встигнути до 30 грудня 2025 року.
Смаль нагадав, що відтермінування впровадження норм EUDR відбувається не вперше: цей регламент набрав чинності 29 червня 2023 року, але після оцінки готовності країн-членів та бізнесу до його впровадження Єврокомісія 2 жовтня 2024 року Єврокомісія запропонувала відтермінувати впровадження нових норм на рік.
Для практичної реалізації відстрочки рішення про неї має схвалити Рада ЄС, і після публікації в Офіційному журналі ЄС до кінця 2025 року вона набере чинності.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: Зеленський погодив зі США "агресивний графік підписання" мирної угоди
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Гранітна бруківка: довговічність, естетика і практичність
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|У Мінекономіки назвали суму, яка передбачена на компенсацію воєнних ризиків для бізнесу
|Українці знову збільшують вкладення в гривневі депозити та облігації: Нацбанк пояснив причини.
|Надходження податків до держбюджету перевищили план
|Мінекономіки проводить оцінку "Національного кешбеку" для зміни умов програми у 2026р. - Соболев
|Заявки на "тисячу Зеленського" подали 14 мільйонів українців
|Уряд схвалив законопроєкт про норми ЄС для «зеленої» енергетики
|Українські експортери отримають ще рік на підготовку до виконання вимог регламенту EUDR
Бізнес
|Німеччина офіційно виступила проти повної заборони ДВЗ з 2035 року
|Китайці змоделювали блокаду Starlink на Тайвані — вистачило 1000 дронів-глушників
|Обсяги вантажних перевезень в Україні скоротилися на 9,6% - Держстат
|Власники 500 млн ПК не хочуть оновлюватися до Windows 11, а ще 500 млн не можуть, — керівник Dell
|Податківці розповіли про перші результати роботи сервісу TAX Control. На що українці скаржаться найбільше?. ПЕРЕЛІК
|Українці з початку року продали через «Дію» близько 185 тисяч автомобілів
|Дизайнер із Сінгапуру представив ретро-кросівки Nike з вбудованою консоллю Super Nintendo
Сінгапурський дизайнер Густаво Бонзаніні представив незвичний проєкт, присвячений 35-й річниці виходу Super Nintendo в Японії. Він розробив AIR SNES - кастомну пару ретро-кросівок Nike Air Max 90, які одночасно є повністю функціональною ігровою консоллю Super Nintendo Entertainment System (SNES). Про це пише Engadget.