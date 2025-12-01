Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українські експортери отримають ще рік на підготовку до виконання вимог регламенту EUDR

Депутати Європарламенту проголосували за відтермінування впровадження вимог регламенту EUDR ще на один рік: для великих операторів та трейдерів - до 30 грудня 2026 року, а для малих та мікропідприємств - до 30 червня 2027 року.

"У разі остаточного ухвалення цього рішення в українських експортерів буде ще рік, щоб підготуватися до виконання вимог регламенту EUDR, тобто бути готовими документально підтвердити, що заготівля експортованої до ЄС деревини не спричинила знелісення або деградацію ґрунтів", - прокоментував це рішення голова Державного агентства лісових ресурсів Віктор Смаль у Facebook.

За його словами, команда Держлісагентства вже зараз готова забезпечити експортерам можливість швидко сформувати пакет необхідних документів, адже давно над цим працювала, маючи на меті встигнути до 30 грудня 2025 року.

Смаль нагадав, що відтермінування впровадження норм EUDR відбувається не вперше: цей регламент набрав чинності 29 червня 2023 року, але після оцінки готовності країн-членів та бізнесу до його впровадження Єврокомісія 2 жовтня 2024 року Єврокомісія запропонувала відтермінувати впровадження нових норм на рік.

Для практичної реалізації відстрочки рішення про неї має схвалити Рада ЄС, і після публікації в Офіційному журналі ЄС до кінця 2025 року вона набере чинності.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3413
  0,0753
 0,18
EUR
 1
 49,3149
  0,4216
 0,86

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9418  0,00 0,00 42,5150  0,02 0,04
EUR 48,7000  0,00 0,01 49,3693  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3400  0,10 0,24 42,3700  0,10 0,24
EUR 49,2665  0,39 0,80 49,2800  0,38 0,77

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес