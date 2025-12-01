Авторизация

Надходження земельного податку за 10 місяців зросли на понад 15%

15:18 01.12.2025 |

Економіка

У січні - жовтні 2025 року надходження плати за землю до місцевих бюджетів становили 37,7 млрд грн, що на 15,3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Державна податкова служба України, передає Укрінформ.

"Загалом за 10 місяців місцеві бюджети поповнилися на 37,7 млрд грн плати за землю. Порівняно з минулим роком надходження земельного податку зросли на 15,3%, або на 5 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Зауважується, що платники Дніпропетровщини та Києва забезпечили понад третину всіх надходжень земельного податку за січень - жовтень 2025 року. До місцевих бюджетів Дніпропетровщини надійшло 6,7 млрд грн, а столиці - 5,3 млрд гривень.

Також серед лідерів Одещина - 3,3 млрд грн та Львівщина - 2,6 млрд гривень.

"Земельний податок - одне із найстабільніших джерел наповнення місцевих бюджетів. І ці кошти працюють саме на громади, реалізацію інфраструктурних, соціальних проєктів", - зазначила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Як повідомлялося, резиденти Defence City звільняються від сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Звільнення застосовується з наступного місяця після отримання такого статусу і до завершення місяця, в якому його припинено.

Такі особливості передбачено Законом України № 4577, яким внесено зміни до Податкового кодексу України. Закон набрав чинності 5 жовтня 2025 року.
 

