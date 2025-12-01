Надходження від оплати за паркування цьогоріч зросли майже на 24%

В Україні у січні - жовтні 2025 року надходження збору за місця для паркування транспортних засобів до місцевих бюджетів зросли на 23,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року та становили 174,4 млн грн.

Про це повідомляє Державна податкова служба України, передає Укрінформ.

"У січні - жовтні цього року до місцевих бюджетів надійшло 174,4 млн грн збору за місця для паркування транспорту. Це на 23,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Торік ця сума становила 140,9 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні організовують та забезпечують паркування транспорту у містах та громадах України 679 суб'єктів господарювання.

Лідери за обсягами сплати збору за місця для паркування транспорту:

Одеська область - 62,6 млн грн;

Львівська область - 47 млн грн;

Дніпропетровська область - 43 млн грн;

Івано-Франківська область - 7,2 млн грн.