- 01.12.25
- 21:02
RSS
мапа сайту
Банки та банківські технології
Політика
Курс НБУ
Надходження від оплати за паркування цьогоріч зросли майже на 24%
В Україні у січні - жовтні 2025 року надходження збору за місця для паркування транспортних засобів до місцевих бюджетів зросли на 23,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року та становили 174,4 млн грн.
Про це повідомляє Державна податкова служба України, передає Укрінформ.
"У січні - жовтні цього року до місцевих бюджетів надійшло 174,4 млн грн збору за місця для паркування транспорту. Це на 23,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Торік ця сума становила 140,9 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на сьогодні організовують та забезпечують паркування транспорту у містах та громадах України 679 суб'єктів господарювання.
Лідери за обсягами сплати збору за місця для паркування транспорту:
Сінгапурський дизайнер Густаво Бонзаніні представив незвичний проєкт, присвячений 35-й річниці виходу Super Nintendo в Японії. Він розробив AIR SNES - кастомну пару ретро-кросівок Nike Air Max 90, які одночасно є повністю функціональною ігровою консоллю Super Nintendo Entertainment System (SNES). Про це пише Engadget.