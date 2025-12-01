Комунальні послуги в грудні: як зміняться тарифи на газ, воду та електроенергію

В Україні під час воєнного стану діє заборона на підвищення частини комунальних тарифів. Держава контролює ціни на окремі послуги й утримує їх на визначеному рівні, проте деякі тарифи не охоплені мораторієм і можуть змінюватися.

Про те, скільки з 1 грудня українці сплачуватимуть за газ, воду та електроенергію, йдеться в матеріалі Новини.LIVE.



Газ та світло

Що стосується газу та світла, їхню вартість для населення стримує механізм спецобов'язків (ПСО, спеціальні зобов'язання). Він передбачає, що енергокомпанії продають ресурси дешевше за ринкову ціну або отримують компенсацію різниці від держави.

Близько 98% побутових споживачів забезпечує газом компанія "Нафтогаз України", для якої встановлено фіксовану ціну 7,96 грн за кубометр. Цей тариф закріплений у пакеті "Фіксований", який діє з початку повномасштабної війни та продовжений до травня 2026 року.

Тариф на електроенергію також регулюється урядом. Попри підвищення у 2023 та 2024 роках, чинна ставка ‒ 4,32 грн за кВт-год ‒ зберігається до кінця квітня 2026 року. Для споживачів, які використовують електроопалення, передбачено знижені тарифи: 2,64 грн/кВт-год у межах 2000 кВт-год на місяць і 4,32 грн/кВт-год у разі перевищення цього обсягу.





Вода

Щодо водопостачання загального мораторію немає. Для водоканалів, що підпорядковуються НКРЕКП, діє часткове "замороження" тарифів, проте більшість місцевих підприємств, які контролюються громадами, самостійно встановлюють вартість послуг. Саме тому зміни тарифів тут трапляються найчастіше, адже невеликі компанії орієнтуються на ринкові витрати. Актуальні тарифи у конкретному населеному пункті варто перевіряти на сайті відповідного водоканалу.

Як повідомлялося, підвищення житлово-комунальних тарифів і вартості енергоносіїв для населення в Україні є неминучим заходом для зміцнення державних фінансів. Про це повідомив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Він зазначив, що Національний банк намагається досягати інфляційних орієнтирів не через адміністративні обмеження, а завдяки послідовній монетарній політиці, проте різкі коливання цін, особливо в комунальній сфері, несуть додаткові ризики для економічної стабільності.