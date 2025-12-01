Авторизация

Скільки грошей отримав держбюджет у листопаді - дані Мінфіну

11:10 01.12.2025 |

Економіка

У листопаді 2025 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 225,9 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ

Зазначається, що за підсумками листопада надходження платежів від Державної податкової служби становили 124,8 млрд грн, в тому числі:


  • 52,9 млрд грн - податок на прибуток підприємств;
  • 30,9 млрд грн - податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
  • 21,2 млрд грн - податок на додану вартість (зібрано 39,2 млрд, відшкодовано - 18 млрд грн);
  • 11,1 млрд грн - акцизний податок;
  • 4,3 млрд грн - рентна плата.

    • Платежі від Державної митної служби надійшли в обсязі 61,9 млрд гривень.

    Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у листопаді цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 34,3 млрд гривень.

    Загалом, за оперативними даними, за підсумками листопада 2025 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 303 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, 47,1 млрд грн (станом на 27 листопада) надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.
     

    Курс НБУ на завтра
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,3413
    		  0,0753
    		 0,18
    EUR
    		 1
    		 49,3149
    		  0,4216
    		 0,86

    Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
      куп. uah % прод. uah %
    USD 41,9418  0,00 0,00 42,5150  0,02 0,04
    EUR 48,7000  0,00 0,01 49,3693  0,04 0,09

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,3400  0,10 0,24 42,3700  0,10 0,24
    EUR 49,2665  0,39 0,80 49,2800  0,38 0,77

    Бізнес