Аудитори розповіли, які кошти ризикує недоотримати держбюджет
10:53 01.12.2025 |
Рахункова палата виявила ризики недовиконання до кінця року плану надходження митних платежів, рентної плати за користування надрами та акцизного податку з вироблених в Україні товарів.
Про це повідомляє Рахункова палата.
Аудитори підготували висновок "Про результати аналізу виконання закону Про Державний бюджет України на 2025 рік у січні - вересні".
"За результатами аудиторського аналізу виявлено ризики недовиконання до кінця року плану надходження податків, що справляються при ввезенні товарів на митну територію України, рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення та акцизного податку з вироблених в Україні товарів", - говориться у повідомленні.
"Причиною недовиконання може стати менший ніж прогнозувалося курс гривні до іноземних валют, скорочення видобутку природного газу і виробництва пального (зокрема внаслідок пошкодження виробничої інфраструктури)", - говориться у повідомленні.
Крім того, прибутки підприємств у першому півріччі 2025 року зменшилися на 10% порівняно з минулим роком, що підвищує ризик невиконання річного плану надходжень від податку на прибуток.
Податковий борг перед державним бюджетом з початку року зріс до 201,1 млрд грн, що негативно вплинуло на виконання державного бюджету і посилює ризики недонадходження доходів за підсумками 2025 року.
"Зростання відбулось насамперед внаслідок збільшення в 13,6 раза (до 61,3 млрд грн) донарахованої податківцями пені за порушення суб'єктами господарювання термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності", - пояснюють аудитори.
"Доходи державного бюджету загалом становили 2,7 трлн грн. Порівняно з січнем - вереснем 2024 року вони зросли на 25%, однак темпи зростання повільніші, ніж у попередніх періодах", - зазначено у повідомленні.
План доходів загального фонду за три квартали перевиконано на 5,2 %, зокрема, за рахунок зростання заробітної плати і прибутків суб'єктів господарювання. Доходи спеціального фонду також збільшились порівняно з аналогічним періодом минулого року на 26,8 %, повідомляє Рахункова палата.
"Попри посилення ударів російських агресорів по об'єктах енергетичної та транспортної інфраструктури, зменшення обсягів промислового виробництва й експорту товарів та послуг, економіка України у третьому кварталі 2025 року - зростала", - зазначено у повідомленні.
Основними драйверами були будівництво (+15,5%) та роздрібна торгівля (+6%). Але як і у попередні періоди суттєву роль у наповненні бюджету відігравала міжнародна підтримка, йдеться у висновку Рахункової палати.
Рахункова палата рекомендуватиме уряду доручити головним розпорядникам проаналізувати виконання бюджетних програм.
У разі неможливості проведення видатків у запланованих на рік обсягах аудитори рекомендують розглянути доцільність здійснення перерозподілу бюджетних асигнувань для спрямування залишку на вирішення інших нагальних потреб держави та суспільства.
Також серед рекомендацій - вжити заходів щодо зменшення податкової заборгованості, забезпечити своєчасне та повне виконання зобов'язань за програмою Ukraine Facility та вжити заходів щодо погашення кредиторської та дебіторської бюджетної заборгованості і недопущення утворення нової простроченої заборгованості тощо.
