Фінансові новини
- |
- 01.12.25
- |
- 21:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні меншає пропозицій роботи: які вакансії скорочують найсуттєвіше
10:36 01.12.2025 |
У 2025 році частина професій на українському ринку праці демонструє суттєве скорочення кількості вакансій порівняно з 2021 роком.
Про це йдеться в аналітиці від OLX Робота.
Згідно з дослідженням, найсуттєвіше скорочення оголошень про роботу відбулося серед вакансій у сфері клінінгу та домашнього персоналу з розділу "Інше".
До цього напряму входять коменданти, адміністратори хостелів і готелів, прибиральники, помічники по господарству, майстри з комплексної мийки, санітарки тощо. Кількість вакансій тут скоротилася на 95% - з 3 797 у 2021 році до 198 у 2025.
Також зниження кількості пропозицій зазнала сфера готельно-ресторанного бізнесу та туризму в категорії "Інше", де кількість пропозицій зменшилася майже на 91%: із 3 265 вакансій у 2021 році до 301 у 2025. До цього напряму належать такі вакансії, як піцайоло, кальянщик, мангальщик, різноробочий, вантажник, водій-кур'єр тощо.
Серед вакансій для таксистів у 2021 році кількість пропозицій становила 2 772, а у 2025 - 275, тобто зниження сягнуло 90%. А для менеджерів у сфері готельно-ресторанного бізнесу кількість оголошень зменшилась зі 149 до 16 (-89%), йдеться в аналітиці.
Зазначається, що у роздрібній торгівлі кількість пропозицій для супервайзерів знизилась з 32 до 8 (-75%). У харчовому виробництві попит на кондитерів також впав: з 302 вакансій у 2021 році до 93 у 2025 (-69%).
У бухгалтерському напрямі кількість пропозицій для бухгалтерів скоротилася з 1 083 у 2021 році до 415 у 2025 (-62%). У логістичному секторі кількість вакансій для далекобійників зменшилася з 363 до 165 (-54%).
Кількість пропозицій для товарознавців знизилась з 68 до 32 (-53%). Вакансій для менеджерів з продажу також поменшало: їхня кількість зменшилась з 2 465 до 1 271 (-48%).
Серед робітничих професій кількість вакансій для зварювальників скоротилась з 270 до 142 (-47%). У діловому адмініструванні попит на секретарів впав зі 64 до 38 (-41%).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: Зеленський погодив зі США "агресивний графік підписання" мирної угоди
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Гранітна бруківка: довговічність, естетика і практичність
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|У Мінекономіки назвали суму, яка передбачена на компенсацію воєнних ризиків для бізнесу
|Українці знову збільшують вкладення в гривневі депозити та облігації: Нацбанк пояснив причини.
|Надходження податків до держбюджету перевищили план
|Мінекономіки проводить оцінку "Національного кешбеку" для зміни умов програми у 2026р. - Соболев
|Заявки на "тисячу Зеленського" подали 14 мільйонів українців
|Уряд схвалив законопроєкт про норми ЄС для «зеленої» енергетики
|Українські експортери отримають ще рік на підготовку до виконання вимог регламенту EUDR
Бізнес
|Німеччина офіційно виступила проти повної заборони ДВЗ з 2035 року
|Китайці змоделювали блокаду Starlink на Тайвані — вистачило 1000 дронів-глушників
|Обсяги вантажних перевезень в Україні скоротилися на 9,6% - Держстат
|Власники 500 млн ПК не хочуть оновлюватися до Windows 11, а ще 500 млн не можуть, — керівник Dell
|Податківці розповіли про перші результати роботи сервісу TAX Control. На що українці скаржаться найбільше?. ПЕРЕЛІК
|Українці з початку року продали через «Дію» близько 185 тисяч автомобілів
|Дизайнер із Сінгапуру представив ретро-кросівки Nike з вбудованою консоллю Super Nintendo
Сінгапурський дизайнер Густаво Бонзаніні представив незвичний проєкт, присвячений 35-й річниці виходу Super Nintendo в Японії. Він розробив AIR SNES - кастомну пару ретро-кросівок Nike Air Max 90, які одночасно є повністю функціональною ігровою консоллю Super Nintendo Entertainment System (SNES). Про це пише Engadget.