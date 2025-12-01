В Україні меншає пропозицій роботи: які вакансії скорочують найсуттєвіше

У 2025 році частина професій на українському ринку праці демонструє суттєве скорочення кількості вакансій порівняно з 2021 роком.

Про це йдеться в аналітиці від OLX Робота.

Згідно з дослідженням, найсуттєвіше скорочення оголошень про роботу відбулося серед вакансій у сфері клінінгу та домашнього персоналу з розділу "Інше".

До цього напряму входять коменданти, адміністратори хостелів і готелів, прибиральники, помічники по господарству, майстри з комплексної мийки, санітарки тощо. Кількість вакансій тут скоротилася на 95% - з 3 797 у 2021 році до 198 у 2025.

Також зниження кількості пропозицій зазнала сфера готельно-ресторанного бізнесу та туризму в категорії "Інше", де кількість пропозицій зменшилася майже на 91%: із 3 265 вакансій у 2021 році до 301 у 2025. До цього напряму належать такі вакансії, як піцайоло, кальянщик, мангальщик, різноробочий, вантажник, водій-кур'єр тощо.

Серед вакансій для таксистів у 2021 році кількість пропозицій становила 2 772, а у 2025 - 275, тобто зниження сягнуло 90%. А для менеджерів у сфері готельно-ресторанного бізнесу кількість оголошень зменшилась зі 149 до 16 (-89%), йдеться в аналітиці.

Зазначається, що у роздрібній торгівлі кількість пропозицій для супервайзерів знизилась з 32 до 8 (-75%). У харчовому виробництві попит на кондитерів також впав: з 302 вакансій у 2021 році до 93 у 2025 (-69%).

У бухгалтерському напрямі кількість пропозицій для бухгалтерів скоротилася з 1 083 у 2021 році до 415 у 2025 (-62%). У логістичному секторі кількість вакансій для далекобійників зменшилася з 363 до 165 (-54%).

Кількість пропозицій для товарознавців знизилась з 68 до 32 (-53%). Вакансій для менеджерів з продажу також поменшало: їхня кількість зменшилась з 2 465 до 1 271 (-48%).

Серед робітничих професій кількість вакансій для зварювальників скоротилась з 270 до 142 (-47%). У діловому адмініструванні попит на секретарів впав зі 64 до 38 (-41%).