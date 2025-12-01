Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні меншає пропозицій роботи: які вакансії скорочують найсуттєвіше

10:36 01.12.2025 |

Економіка

У 2025 році частина професій на українському ринку праці демонструє суттєве скорочення кількості вакансій порівняно з 2021 роком.

Про це йдеться в аналітиці від OLX Робота.

Згідно з дослідженням, найсуттєвіше скорочення оголошень про роботу відбулося серед вакансій у сфері клінінгу та домашнього персоналу з розділу "Інше".

До цього напряму входять коменданти, адміністратори хостелів і готелів, прибиральники, помічники по господарству, майстри з комплексної мийки, санітарки тощо. Кількість вакансій тут скоротилася на 95% - з 3 797 у 2021 році до 198 у 2025.

Також зниження кількості пропозицій зазнала сфера готельно-ресторанного бізнесу та туризму в категорії "Інше", де кількість пропозицій зменшилася майже на 91%: із 3 265 вакансій у 2021 році до 301 у 2025. До цього напряму належать такі вакансії, як піцайоло, кальянщик, мангальщик, різноробочий, вантажник, водій-кур'єр тощо.

Серед вакансій для таксистів у 2021 році кількість пропозицій становила 2 772, а у 2025 - 275, тобто зниження сягнуло 90%. А для менеджерів у сфері готельно-ресторанного бізнесу кількість оголошень зменшилась зі 149 до 16 (-89%), йдеться в аналітиці.

Зазначається, що у роздрібній торгівлі кількість пропозицій для супервайзерів знизилась з 32 до 8 (-75%). У харчовому виробництві попит на кондитерів також впав: з 302 вакансій у 2021 році до 93 у 2025 (-69%).

У бухгалтерському напрямі кількість пропозицій для бухгалтерів скоротилася з 1 083 у 2021 році до 415 у 2025 (-62%). У логістичному секторі кількість вакансій для далекобійників зменшилася з 363 до 165 (-54%).

Кількість пропозицій для товарознавців знизилась з 68 до 32 (-53%). Вакансій для менеджерів з продажу також поменшало: їхня кількість зменшилась з 2 465 до 1 271 (-48%).

Серед робітничих професій кількість вакансій для зварювальників скоротилась з 270 до 142 (-47%). У діловому адмініструванні попит на секретарів впав зі 64 до 38 (-41%).

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3413
  0,0753
 0,18
EUR
 1
 49,3149
  0,4216
 0,86

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9418  0,00 0,00 42,5150  0,02 0,04
EUR 48,7000  0,00 0,01 49,3693  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3400  0,10 0,24 42,3700  0,10 0,24
EUR 49,2665  0,39 0,80 49,2800  0,38 0,77

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес