Фінансові новини
01.12.25
21:01
- RSS
- мапа сайту
Банки та банківські технології
Політика
У Кабміні анонсували ще одну непопулярну реформу – обов'язковий техогляд для всіх авто
Україна планує запровадити обов'язковий технічний контроль для всіх транспортних засобів, включно з легковими автомобілями. Про це розповів заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач в інтерв'ю ЦТС.
Наразі в Україні техогляд діє тільки для комерційних вантажівок та автобусів. Однак у Європейському Союзі це обов'язковий основоположний регламент для всіх транспортних засобів.
"Це буде непростий документ політично, але ми працюємо над тим, щоби це зробити", - зазначив Деркач.
Окрім обов'язкового технічного контролю, в Україні має запрацювати придорожній технічний контроль. Контрольні служби повинні мати можливість зупинити на дорозі автомобіль і повноцінно перевірити технічний стан транспортного засобу, як це відбувається в країнах ЄС.
Міністерство також працює над розробкою законопроєкту, який змінить підхід до сертифікації вживаних автомобілів, завезених в Україну. Нинішня сертифікація є неефективним і часто корупційним інструментом, який не має аналогів у ЄС.
"Будемо його змінювати на обов'язковий технічний контроль. Тобто вживаний автомобіль, коли ввозитиметься в Україну, буде проходити не сертифікацію, а перший обов'язковий технічний контроль", - пояснив заступник міністра.
Деркач підкреслив, що це покроковий підхід, який поступово приведе Україну до обов'язкового технічного контролю для всіх автомобілів відповідно до європейських стандартів.
|ЗМІ: Зеленський погодив зі США "агресивний графік підписання" мирної угоди
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|Гранітна бруківка: довговічність, естетика і практичність
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
|У Мінекономіки назвали суму, яка передбачена на компенсацію воєнних ризиків для бізнесу
|Українці знову збільшують вкладення в гривневі депозити та облігації: Нацбанк пояснив причини.
|Надходження податків до держбюджету перевищили план
|Мінекономіки проводить оцінку "Національного кешбеку" для зміни умов програми у 2026р. - Соболев
|Заявки на "тисячу Зеленського" подали 14 мільйонів українців
|Уряд схвалив законопроєкт про норми ЄС для «зеленої» енергетики
|Українські експортери отримають ще рік на підготовку до виконання вимог регламенту EUDR
|Німеччина офіційно виступила проти повної заборони ДВЗ з 2035 року
|Китайці змоделювали блокаду Starlink на Тайвані — вистачило 1000 дронів-глушників
|Обсяги вантажних перевезень в Україні скоротилися на 9,6% - Держстат
|Власники 500 млн ПК не хочуть оновлюватися до Windows 11, а ще 500 млн не можуть, — керівник Dell
|Податківці розповіли про перші результати роботи сервісу TAX Control. На що українці скаржаться найбільше?. ПЕРЕЛІК
|Українці з початку року продали через «Дію» близько 185 тисяч автомобілів
|Дизайнер із Сінгапуру представив ретро-кросівки Nike з вбудованою консоллю Super Nintendo
Сінгапурський дизайнер Густаво Бонзаніні представив незвичний проєкт, присвячений 35-й річниці виходу Super Nintendo в Японії. Він розробив AIR SNES - кастомну пару ретро-кросівок Nike Air Max 90, які одночасно є повністю функціональною ігровою консоллю Super Nintendo Entertainment System (SNES). Про це пише Engadget.