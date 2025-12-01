Авторизация

У Кабміні анонсували ще одну непопулярну реформу – обов'язковий техогляд для всіх авто

Україна планує запровадити обов'язковий технічний контроль для всіх транспортних засобів, включно з легковими автомобілями. Про це розповів заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач в інтерв'ю ЦТС.

Наразі в Україні техогляд діє тільки для комерційних вантажівок та автобусів. Однак у Європейському Союзі це обов'язковий основоположний регламент для всіх транспортних засобів.

"Це буде непростий документ політично, але ми працюємо над тим, щоби це зробити", - зазначив Деркач.

Окрім обов'язкового технічного контролю, в Україні має запрацювати придорожній технічний контроль. Контрольні служби повинні мати можливість зупинити на дорозі автомобіль і повноцінно перевірити технічний стан транспортного засобу, як це відбувається в країнах ЄС.

Міністерство також працює над розробкою законопроєкту, який змінить підхід до сертифікації вживаних автомобілів, завезених в Україну. Нинішня сертифікація є неефективним і часто корупційним інструментом, який не має аналогів у ЄС.

"Будемо його змінювати на обов'язковий технічний контроль. Тобто вживаний автомобіль, коли ввозитиметься в Україну, буде проходити не сертифікацію, а перший обов'язковий технічний контроль", - пояснив заступник міністра.

Деркач підкреслив, що це покроковий підхід, який поступово приведе Україну до обов'язкового технічного контролю для всіх автомобілів відповідно до європейських стандартів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

