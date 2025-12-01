Фінансові новини
- 01.12.25
- 10:29
Україна і Норвегія запускають спільне виробництво дронів
10:17 01.12.2025 |
Міністри оборони України Денис Шмигаль і Норвегії Торе Сандвік підписали документ про спільне виробництво українських дронів.
Як передає Укрінформ, про це Шмигаль повідомляє у Фейсбуці.
«Україна та Норвегія спільно вироблятимуть українські дрони. Відповідний документ підписали з міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком. Це важливий крок, який дозволить масштабувати наші спроможності та посилити оборону України», - зазначив Шмигаль.
За його словами, наступний етап передбачає швидко розгорнути пілотну виробничу лінію у 2026 році та паралельно працювати над подальшим збільшенням потужностей.
«Україна поділиться з Норвегією своїм досвідом та інноваціями. У свою чергу, ми отримаємо сильний виробничий майданчик, який забезпечить наших воїнів сучасними дронами, а також науково-дослідну і конструкторську співпрацю з провідними норвезькими установами», - підкреслив Шмигаль.
Він подякував Норвегії за підтримку України, а також зауважив: «Цей проєкт - приклад співпраці, яку ми вибудовуємо з партнерами: кооперація, що посилює обороноздатність усіх країн вільного світу».
