Україна і Норвегія запускають спільне виробництво дронів

Міністри оборони України Денис Шмигаль і Норвегії Торе Сандвік підписали документ про спільне виробництво українських дронів.

Як передає Укрінформ, про це Шмигаль повідомляє у Фейсбуці.

«Україна та Норвегія спільно вироблятимуть українські дрони. Відповідний документ підписали з міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком. Це важливий крок, який дозволить масштабувати наші спроможності та посилити оборону України», - зазначив Шмигаль.

За його словами, наступний етап передбачає швидко розгорнути пілотну виробничу лінію у 2026 році та паралельно працювати над подальшим збільшенням потужностей.

«Україна поділиться з Норвегією своїм досвідом та інноваціями. У свою чергу, ми отримаємо сильний виробничий майданчик, який забезпечить наших воїнів сучасними дронами, а також науково-дослідну і конструкторську співпрацю з провідними норвезькими установами», - підкреслив Шмигаль.

Він подякував Норвегії за підтримку України, а також зауважив: «Цей проєкт - приклад співпраці, яку ми вибудовуємо з партнерами: кооперація, що посилює обороноздатність усіх країн вільного світу».
За матеріалами: www.ukrinform.ua
