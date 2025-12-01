Фінансові новини
01.12.25
10:29
RSS
мапа сайту
На рівні інфляції: як в Україні зросли ціни на будівельні матеріали
10:03 01.12.2025
В Україні ціни на будівельні матеріали зросли на 10-15% від початку 2025 року.
Про це повідомив гендиректор групи "Ковальська" Сергій Пилипенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"В середньому ціни зростають на рівні інфляції - від 10 до 15% залежно від товарів. Найбільше дорожчають продукти, які є цементомісткими, енергомісткими або трудомісткими", - уточнив він.
Зокрема, за словами Пилипенка, бетон подорожчав приблизно на 7-10% рік до року, залізобетонні вироби - на 12-15%, тротуарна плитка зросла в ціні майже на 20%.
Найнижче здорожчання показали щебінь і пісок - до 10%.
За словами Пилипенка, найбільше зростання продемонстрував людський ресурс, заробітна плата зросла на 25% і більше.
"Дедалі важче знайти кваліфікованих людей, і саме це є причиною того, що інколи нам складно виконати деякі замовлення з тією швидкістю, якої нам хотілося", - сказав він.
Промислово-будівельна група "Ковальська" об'єднує понад 20 підприємств у сфері видобутку сировини, виробництва продукції та будівництва.
