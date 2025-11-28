Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на золото рвуться вгору: аналітики чекають нового стрибка

14:12 28.11.2025 |

Економіка

Ціни на золото продовжують зростати четвертий місяць поспіль, адже ринок очікує чергового зниження ставки ФРС, яке може підштовхнути вартість дорогоцінного металу до нового рекорду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

У п'ятницю, 28 листопада, ціни на золото демонструють суттєве зростання.

Так, упродовж поточного тижня котирування трималися поблизу 4 150 - 4 160 доларів за унцію, хоча за кілька днів до того - 11 листопада - золото коштувало близько 4 140 долара за унцію.

При цьому торги на Чиказькій товарній біржі тимчасово зупинялися через збій у роботі дата-центру, що спричинило низьку ліквідність і значні коливання спредів у сегменті дорогоцінних металів.

Аналітики пов'язують стабільне подорожчання золота у листопаді 2025 року із посиленням очікувань на зниження ключової ставки Федеральної резервної системи США, що традиційно підсилює інтерес інвесторів до "тихої гавані". Для золота, яке не приносить відсоткового доходу, м'якіша монетарна політика зазвичай створює сприятливі умови.

Додатковим драйвером виступив ослаблений долар і зростання попиту на золото з боку центральних банків та інвестиційних фондів.

Очікування ринку формують коментарі представників ФРС і затримані економічні дані, які вказують на можливість зменшення вартості кредитування. За даними своп-трейдерів, імовірність зниження ставки на чверть пункту у грудні перевищує 80%.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1928
  0,1059
 0,25
EUR
 1
 48,8719
  0,0762
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9434  0,04 0,10 42,4993  0,06 0,13
EUR 48,6962  0,02 0,05 49,3245  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2400  0,05 0,13 42,2700  0,05 0,13
EUR 48,8755  0,01 0,02 48,9020  0,00 0,01

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес