Фінансові новини
- |
- 28.11.25
- |
- 18:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Ціни на золото рвуться вгору: аналітики чекають нового стрибка
14:12 28.11.2025 |
Ціни на золото продовжують зростати четвертий місяць поспіль, адже ринок очікує чергового зниження ставки ФРС, яке може підштовхнути вартість дорогоцінного металу до нового рекорду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.
У п'ятницю, 28 листопада, ціни на золото демонструють суттєве зростання.
Так, упродовж поточного тижня котирування трималися поблизу 4 150 - 4 160 доларів за унцію, хоча за кілька днів до того - 11 листопада - золото коштувало близько 4 140 долара за унцію.
При цьому торги на Чиказькій товарній біржі тимчасово зупинялися через збій у роботі дата-центру, що спричинило низьку ліквідність і значні коливання спредів у сегменті дорогоцінних металів.
Аналітики пов'язують стабільне подорожчання золота у листопаді 2025 року із посиленням очікувань на зниження ключової ставки Федеральної резервної системи США, що традиційно підсилює інтерес інвесторів до "тихої гавані". Для золота, яке не приносить відсоткового доходу, м'якіша монетарна політика зазвичай створює сприятливі умови.
Додатковим драйвером виступив ослаблений долар і зростання попиту на золото з боку центральних банків та інвестиційних фондів.
Очікування ринку формують коментарі представників ФРС і затримані економічні дані, які вказують на можливість зменшення вартості кредитування. За даними своп-трейдерів, імовірність зниження ставки на чверть пункту у грудні перевищує 80%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|УЕБ вимушена застосовувати санкції до порушників правил торгів необробленою деревиною
Стабільність та надійність ринку великою мірою залежить від виконання укладених угод. Українська енергетична біржа, що здійснює постійні торги необробленою деревиною, приділяє цьому питанню велику увагу та проводить постійний моніторинг стану виконання взятих на себе зобов’язань учасниками торговельних операцій.
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Ціни на золото рвуться вгору: аналітики чекають нового стрибка
|Фондові індекси Європи слабо знижуються в п'ятницю
|Ціни на нафту підвищуються, Brent торгується біля $63,6 за барель
|Елеватори не встигають сушить кукурудзу врожаю-2025 через надмірну вологість - аналітики
|Нафта слабо дорожчає, Brent торгується на рівні $63,3 за барель
|Ціни на нафту слабо опускаються, Brent торгується біля $62,8 за барель
|Україна та МВФ досягли домовленості про нову 4-річну програму EFF на $8,1 млрд на рівні персоналу – Фонд
Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) досягли домовленості на рівні персоналу (staff-level agreement, SLA) щодо низки макроекономічних та структурних заходів, які можуть бути підтримані новою 48-місячною угодою в рамках розширеного механізму фінансування (EFF), йдеться у повідомлені Фонду на його сайті у середу за результатами переговорів місії в Києві 17-21 листопада.
Бізнес
|Китай знову займає місце серед лідерів майнінгу біткоїнів
|Порт USB Type-C як стандарт: у ЄС схвалили вимоги до зарядних пристроїв
|WhatsApp повернув функцію з перших версій, яку любили користувачі: як вона працює
|Bloomberg: Оцінка власника TikTok ByteDance зросла до $480 млрд
|"єЧерга": для вантажівок запровадять нові правила на кордоні для прогнозованості руху
|Стартап Respeecher навчив ШІ озвучувати тексти живою українською мовою
|До третини мережі "Київстар" без живлення, її СЕО радить клієнтам подбати про резервне живлення роутерів
Рівень відключень наразі один з найбільших з літа 2024 року, в результаті понад 30% мережі найбільшого мобільного оператора зв'язку "Київстар" без живлення, заявляє CEO компанії Олександр Комаров і радить користувачам фіксованого інтернету подбати про резервне живлення роутерів, щоб всі довше могли залишатися зі зв'язком.