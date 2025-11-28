Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фондові індекси Європи слабо знижуються в п'ятницю

Більшість фондових індексів країн Західної Європи помірно опускаються на торгах у п'ятницю, винятком є британський FTSE 100.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 11:33 к.ч. знизився на 0,09% - до 574,49 пункту. Індикатор завершує в плюсі п'ятий місяць поспіль.

Британський індикатор FTSE 100 додав 0,14%, німецький DAX втратив 0,1%, французький CAC 40 - 0,08%, італійський FTSE MIB - 0,11%, іспанський IBEX 35 - 0,15%.

Інвестори оцінюють масу статданих із єврозони, опублікованих в останній робочий день місяця.

Споживчі ціни у Франції, гармонізовані зі стандартами Європейського союзу, в листопаді збільшилися на 0,8% у річному вираженні, за попередніми даними Національного статистичного управління Insee. Таким чином, інфляція залишилася на жовтневому рівні, хоча опитані Trading Economics аналітики очікували її прискорення до 1%.

Споживчі витрати у Франції в жовтні зросли на 0,4% порівняно з попереднім місяцем, удвічі сильніше за прогнози.

Оцінка зростання французької економіки в третьому кварталі була очікувано підтверджена на рівні 0,5% щодо попередніх трьох місяців.

Роздрібний продаж у Німеччині в жовтні знизився на 0,3% відносно попереднього місяця, повідомило Федеральне статистичне агентство країни (Destatis). Аналітики в середньому прогнозували підйом на 0,2%.

Безробіття в Німеччині в листопаді залишилося на рівні 6,3%. Показник не змінюється з березня і є максимальним з вересня 2020 року.

Попередні дані про німецьку інфляцію будуть опубліковані пізніше в п'ятницю, як і дані про інфляцію в Італії.

В Іспанії споживчі ціни, гармонізовані зі стандартами Євросоюзу, в листопаді зросли на 3,1% після підйому на 3,2% у жовтні. Аналітики очікували більш суттєвого уповільнення, до 2,9%.

Іспанські роздрібні продажі в жовтні не змінилися порівняно з вереснем і зросли на 3,8% у річному вираженні. У вересні перший показник зріс на 0,5%, другий - на 4,1%.

Оцінку зростання італійського ВВП у липні-вересні було покращено до 0,6% у річному вираженні з початкових 0,4%. Експерти перегляду не очікували.

Найактивніший підйом у Stoxx 600 демонструють папери Delivery Hero, що підскочили майже на 9% на повідомленнях, що інвестори підштовхують керівництво сервісу доставки їжі до продажу компанії або виділення частини бізнесу в окрему юрособу.

Ціна паперів британської бюджетної авіакомпанії EasyJet зростає на 2,2%, ринок продовжує позитивно реагувати на оприлюднену в середу звітність.

Лідером зниження у зведеному європейському індексі є акції британського оператора готелів Whitbread, що дешевшають на 5,4%.

Ринкова вартість німецького виробника спортивних товарів Puma знижується на 2,5% після стрибка на 18,9% напередодні, зумовленого повідомленнями ЗМІ про те, що китайська Anta Sports Products розглядає можливість купівлі компанії.

У Франкфурті акції Deutsche Boerse і Infineon Technologies дорожчають більш ніж на 1%, тоді як капіталізація Daimler Truck знижується більш ніж на 2%. У Парижі падіння на 1% і більше демонструють папери EssilorLuxottica, Edenred, Accor і Renault.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

