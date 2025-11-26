Авторизация

У листі фон дер Ляєн до держав-членів ЄС виписала три пропозиції щодо фінпідтримки Україна на 2026-2027рр

18:38 26.11.2025 |

Економіка

У своєму листі до глав держав та урядів країн-членів Європейського союзу президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прописала три пропозиції щодо фінансової підтримки України на 2026-2027 та закликала забезпечити узгодження необхідного фінансування на наступному засіданні Європейської Ради у грудні.

Копія листа є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна". Лист датовано 17 листопада.

"У цьому листі я хотіла б окреслити основні варіанти, визначені Комісією для надання додаткової та своєчасної фінансової підтримки Україні. Можна передбачити комбінації або послідовні варіації за умови, що вони гарантуватимуть, що допомога буде надана у той час і спосіб, якого найбільше потребуватиме Україна", - пише фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що необхідно врахувати "такі ключові параметри: фінансування має бути швидко доступним, а перші виплати мають набути чинності на початку другого кварталу 2026 року; будь-який новий фінансовий пакет має захищати стійкість боргу України. Він має гарантувати, що не створить додаткового фіскального тягаря для країни; Фінансування має бути достатньо гнучким, щоб враховувати значну невизначеність щодо точних фінансових потреб України в наступні роки; Повинен бути справедливий розподіл тягаря з міжнародними партнерами".

"Ґрунтуючись на цих керівних принципах, ми визначили три основні варіанти, а саме: підтримку, яка фінансуватиметься державами-членами через гранти, позику з обмеженим регресом, що фінансується Союзом; за рахунок запозичень на фінансових ринках, або позику з обмеженим регресом, пов'язану із залишками готівки іммобілізованих активів", - перерахувала варіанти фон дер Ляєн.

Президент Єврокомісії зауважила, що "різні варіанти мають різний вплив на держави-члени, тому колективна відданість та сильна солідарність є важливими для визначення правильного шляху вперед". "Зараз ключовим буде швидке досягнення чіткого зобов'язання щодо того, як забезпечити узгодження необхідного фінансування для України на наступному засіданні Європейської Ради у грудні. Продовження цього процесу дозволить нам підтримувати тиск на Росію, позбавити її надії на перемогу та закласти основу для припинення бойових дій та підготовки до довгоочікуваних мирних переговорів", - переконує вона глав держав та урядів країн-членів ЄС.

У додатку до листа міститься детальний опис фінансових потреб України, позиції ЄС щодо підтримки та кожної з пропозицій.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

