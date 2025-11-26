Фінансові новини
ФДМ має виставити на приватизацію 8 спиртзаводів вартістю 250 млн грн з боргами 650 млн грн
10:14 26.11.2025 |
Фонд державного майна (ФДМ) України у найближчі два місяці має виставити на приватизацію вісім спиртзаводів, вартість яких становить 250 млн грн, повідомив заступник голови комітету Верховної Ради Олексій Мовчан (Слуга народу).
"У 2020 році ми в парламенті ухвалили закон про демонополізацію галузі. На сьогодні у держави залишилося вісім спиртзаводів, і Фонд держмайна повинен виставити їх на продаж у найближчі два місяці. Вартість активів - близько 250 млн грн, а обсяг боргів - 650 млн грн. Тобто ситуація з продажем цього ласого активу складна, бо покупцю треба буде доплатити за його купівлю", - написав він у Facebook за підсумками наради в парламенті з представниками ФДМ, Антимонопольного комітету та Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства.
На переконання нардепа, ці об`єкти повинні працювати на економіку, а не простоювати.
Приватизація спиртзаводів в Україні є частиною реформи, спрямованої на демонополізацію галузі, боротьбу з тіньовим ринком та залучення інвестицій.
Масштабна приватизація підприємств спиртової галузі розпочалася у вересні-жовтні 2020 року. На час початку приватизації у сфері виробництва спирту налічувалося 78 державних підприємств, з яких до приватизації готувався 41 об'єкт держпідприємства "Укрспирт" і 37 об'єктів концерну "Укрспирт".
Наразі ФДМ намагається реалізувати Зарубинський спиртзавод за вдвічі зниженою від старту ціною - 77,99 млн грн, Борщівське місце провадження діяльності та зберігання спирту (13,8 млн грн), Холминський спиртовий завод (вартість не оголошено). Крім того, до продажу готують ДП "Уладівський спиртовий завод" і ДП "Коростишівський спиртовий комбінат".
