НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ФДМ має виставити на приватизацію 8 спиртзаводів вартістю 250 млн грн з боргами 650 млн грн

10:14 26.11.2025

Економіка

Фонд державного майна (ФДМ) України у найближчі два місяці має виставити на приватизацію вісім спиртзаводів, вартість яких становить 250 млн грн, повідомив заступник голови комітету Верховної Ради Олексій Мовчан (Слуга народу).

"У 2020 році ми в парламенті ухвалили закон про демонополізацію галузі. На сьогодні у держави залишилося вісім спиртзаводів, і Фонд держмайна повинен виставити їх на продаж у найближчі два місяці. Вартість активів - близько 250 млн грн, а обсяг боргів - 650 млн грн. Тобто ситуація з продажем цього ласого активу складна, бо покупцю треба буде доплатити за його купівлю", - написав він у Facebook за підсумками наради в парламенті з представниками ФДМ, Антимонопольного комітету та Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства.

На переконання нардепа, ці об`єкти повинні працювати на економіку, а не простоювати.

Приватизація спиртзаводів в Україні є частиною реформи, спрямованої на демонополізацію галузі, боротьбу з тіньовим ринком та залучення інвестицій.

Масштабна приватизація підприємств спиртової галузі розпочалася у вересні-жовтні 2020 року. На час початку приватизації у сфері виробництва спирту налічувалося 78 державних підприємств, з яких до приватизації готувався 41 об'єкт держпідприємства "Укрспирт" і 37 об'єктів концерну "Укрспирт".

Наразі ФДМ намагається реалізувати Зарубинський спиртзавод за вдвічі зниженою від старту ціною - 77,99 млн грн, Борщівське місце провадження діяльності та зберігання спирту (13,8 млн грн), Холминський спиртовий завод (вартість не оголошено). Крім того, до продажу готують ДП "Уладівський спиртовий завод" і ДП "Коростишівський спиртовий комбінат".
За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3713
  0,2164
 0,51
EUR
 1
 48,9177
  0,4016
 0,83

Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9750  0,03 0,07 42,5888  0,13 0,30
EUR 48,6958  0,03 0,06 49,3746  0,47 0,94

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2500  0,19 0,45 42,2800  0,19 0,45
EUR 48,8830  0,06 0,12 48,9055  0,05 0,10

