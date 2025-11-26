Авторизация

Україна позичила ще 100 мільйонів євро від БРЄЄ на виплати переселенцям

09:56 26.11.2025 |

Економіка

Україна отримала від Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) другий транш для реалізації проєкту з підтримки внутрішньо переміщених осіб у сумі 100 млн євро.

Кошти вже надійшли до загального фонду державного бюджету, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Кошти виділені на проєкт "Підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні" спрямований на підтримку адаптації ВПО у нових громадах.

У Мінфіні додали, що за два роки співпраці з БРРЄ Україна залучила майже 430 млн євро - близько 80% загального обсягу кредитних ресурсів, які банк наразі надає нашій державі.

Загалом кредитний портфель проєктів Банку розвитку Ради Європи в Україні налічує п'ять проєктів на загальну суму 550 млн євро.


Як повідомлялося, перший кредит від БРРЄ Україна отримала у листопаді 2023 року. Тоді перші 100 млн євро від БРРЄ отримало Міністерство охорони здоров'я на фінансування відновлення інфраструктури галузі охорони здоров'я, зруйнованої війною, та задоволення нагальних потреб.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3713
  0,2164
 0,51
EUR
 1
 48,9177
  0,4016
 0,83

Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9750  0,03 0,07 42,5888  0,13 0,30
EUR 48,6958  0,03 0,06 49,3746  0,47 0,94

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2500  0,19 0,45 42,2800  0,19 0,45
EUR 48,8830  0,06 0,12 48,9055  0,05 0,10

