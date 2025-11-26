Україна позичила ще 100 мільйонів євро від БРЄЄ на виплати переселенцям

Україна отримала від Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) другий транш для реалізації проєкту з підтримки внутрішньо переміщених осіб у сумі 100 млн євро.

Кошти вже надійшли до загального фонду державного бюджету, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Кошти виділені на проєкт "Підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні" спрямований на підтримку адаптації ВПО у нових громадах.

У Мінфіні додали, що за два роки співпраці з БРРЄ Україна залучила майже 430 млн євро - близько 80% загального обсягу кредитних ресурсів, які банк наразі надає нашій державі.

Загалом кредитний портфель проєктів Банку розвитку Ради Європи в Україні налічує п'ять проєктів на загальну суму 550 млн євро.



Як повідомлялося, перший кредит від БРРЄ Україна отримала у листопаді 2023 року. Тоді перші 100 млн євро від БРРЄ отримало Міністерство охорони здоров'я на фінансування відновлення інфраструктури галузі охорони здоров'я, зруйнованої війною, та задоволення нагальних потреб.