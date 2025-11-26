Фінансові новини
26.11.25
12:24
- RSS
- мапа сайту
Україна позичила ще 100 мільйонів євро від БРЄЄ на виплати переселенцям
09:56 26.11.2025 |
Україна отримала від Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) другий транш для реалізації проєкту з підтримки внутрішньо переміщених осіб у сумі 100 млн євро.
Кошти вже надійшли до загального фонду державного бюджету, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Кошти виділені на проєкт "Підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні" спрямований на підтримку адаптації ВПО у нових громадах.
У Мінфіні додали, що за два роки співпраці з БРРЄ Україна залучила майже 430 млн євро - близько 80% загального обсягу кредитних ресурсів, які банк наразі надає нашій державі.
Загалом кредитний портфель проєктів Банку розвитку Ради Європи в Україні налічує п'ять проєктів на загальну суму 550 млн євро.
Як повідомлялося, перший кредит від БРРЄ Україна отримала у листопаді 2023 року. Тоді перші 100 млн євро від БРРЄ отримало Міністерство охорони здоров'я на фінансування відновлення інфраструктури галузі охорони здоров'я, зруйнованої війною, та задоволення нагальних потреб.
Рівень відключень наразі один з найбільших з літа 2024 року, в результаті понад 30% мережі найбільшого мобільного оператора зв'язку "Київстар" без живлення, заявляє CEO компанії Олександр Комаров і радить користувачам фіксованого інтернету подбати про резервне живлення роутерів, щоб всі довше могли залишатися зі зв'язком.
