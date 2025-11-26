Лише 5% бізнесу не відчуває браку кадрів, проте 83% респондентів відкрили нові вакансії у 2025р. - опитування ЄБА

Майже всі компанії-члени Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) скаржаться на дефіцит кадрів: 74% вважають цю проблему значною, 21% повідомляють про часткову нестачу і лише 5% не відчули браку кадрів у 2025 році, йдеться в дослідженні ринку праці України від ЄБА.

"Найскладніше закрити вакансії робітничих і технічних спеціальностей через відтік кадрів та низьку мотивацію працювати офлайн. Також гострий дефіцит спостерігається на вузькопрофільних спеціалістів зі знанням англійської, які необхідні міжнародним компаніям", - йдеться в опублікованих пресслужбою асоціації результатах дослідження.

Підкреслюється, що, крім них, важко знайти менеджерів з продажів та керівників середньої ланки, оскільки їхня робота вимагає постійної присутності, а можливості бронювання обмежені.

Крім того, 46% компаній відзначили, що виїзд молодих фахівців віком 18-22 років мав певний або значний вплив на діяльність. 42% не відчули впливу, 12% зазначили поки не мають достатньо даних для оцінки.

Крім дефіциту робочої сили, ключовим тенденціями на ринку праці є завищені очікування рівня заробітних плат з боку кандидатів, вплив мобілізації, труднощі з бронюванням працівників, плинність кадрів.

Серед опитаних компаній 46% зазначили, що всі працівники зараз працюють з території України, тоді як минулого року таких компаній було 35%. Водночас 47% мають до 10% співробітників, які працюють з-за кордону, лише 5% компаній мають понад 10% таких працівників. Решта (приблизно 2%) не мають точної інформації.

Більшість роботодавців (63%) не планують обов'язкового повернення співробітників до офісу найближчим часом, 37% розглядають таку можливість, однак 12% із них планують повернути не всі категорії працівників.

Щодо планів компаній, то більшість мають чітке бачення розвитку на 2026 рік.

"Головний акцент бізнес робить на збільшенні рівня заробітної плати - це планують 94% компаній. Зокрема, 28% компаній передбачають зростання в межах 11-15%, 23% - на 5-10%, 10% - на 16-20%, 6% компаній не мають наміру підвищувати зарплати у 2026 році", - повідомляють в ЄБА.

Щодо інших планів, то 36% мають на меті збільшити кількість працівників у наступному році, 55% - не планують змін, 9% - планують скорочення. 17% компаній повідомили про перерозподіл функцій у бік мультифункціональності.

Протягом 2025 року більшість компаній (83%) активно наймала нових співробітників. Ще 3% відкривали вакансії виключно для внутрішніх кандидатів, і лише 14% опитаних не змінювали чисельність штату.

Крім того, 25% закладають збільшення бюджетів на навчання та розвиток персоналу, 18% респондентів планують вихід на нові ринки та пошук партнерів, 6% можуть змінити керівництво або відкрити нові регіональні представництва, 5% скоротять витрати на навчання у 2026 році, 3% планують закрити представництва.

Дослідження проводилось з 2 жовтня до 1 листопада 2025 року, у ньому взяли участь 126 фахівців зі сфери управління персоналом (41% керівники департаменту, 33% менеджери середньої ланки, 22% топ менеджмент, 4% молодший персонал). Серед респондентів 56% представляють великий бізнес, 32% - середній, а 12% - малий. 58% компаній є міжнародними, 42% - українськими.