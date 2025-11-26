Мінфін розповів про борги малого бізнеса перед банками

Від початку запуску інструменту державних гарантій на портфельній
основі у грудні 2020 року для підтримки мікро-, малого та середнього
бізнесу в Україні банки видали 165,5 мільярдів гривень кредитів.
Про це інформує Міністерство фінансів.
"У межах підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні
з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній
основі з грудня 2020 року видано 51 202 кредити на загальну суму 165,5
млрд гривень", - говориться у повідомленні.
У жовтні підприємці отримали 560 кредитів на понад 2 млрд грн із
часткою зобов'язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі
1,1 млн гривень, розповіли у міністерстві.
Станом на 1 листопада 2025 року 28 банків-кредиторів обслуговують 22 659 кредитів на суму 78 539 млрд гривень.
Зобов'язання за основним боргом, що частково забезпечені
державними гарантіями на портфельній основі, становили 35,8 млрд
гривень. Це 69% від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд
гривень), повідомляє відомство.
За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 листопада під державні гарантії на портфельній основі лідирують такі банки:
Приватбанк - 14 830 кредитів на загальну суму 21,4 млрд грн, що становить 60 % від ліміту таких гарантій, наданих банку; Ощадбанк - 3 313 кредитів на 12,1 млрд грн (60 % від ліміту банку);
Укргазбанк - 1 018 кредитів на 10,4 млрд грн (69 % від свого ліміту);
ПУМБ - 727 кредитів на 8,6 млрд грн (89 % від свого ліміту);
Укрексімбанк - 526 кредитів на 8,1 млрд грн (82 % від свого ліміту).
Найбільший обсяг таких кредитів обслуговується у Києві - 2 725
кредитів на загальну суму 10,6 млрд грн, а також у таких регіонах:.
У Дніпропетровській області - 1 937 кредитів на 6,3 млрд грн,
Львівській - 1 766 кредитів на 5,8 млрд грн, Харківській - 937 кредитів
на 5,5 млрд грн, у Київській - 1 497 кредитів на близько 4,9 млрд грн,
Одеській - 1 443 кредити на 4,3 млрд гривень.
За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково
забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються
у таких сферах:
сільське господарство - 4 396 кредитів на загальну суму 27,9 млрд грн;
переробна промисловість - 4 849 кредитів на 23,1 млрд грн;
оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів - 9 423 кредити на 19,7 млрд грн;
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність - 1 162 кредити на 2,4 млрд грн;
будівництво - 777 кредитів на 1,9 млрд грн.