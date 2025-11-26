Мінфін розповів про борги малого бізнеса перед банками

Від початку запуску інструменту державних гарантій на портфельній основі у грудні 2020 року для підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні банки видали 165,5 мільярдів гривень кредитів.

Про це інформує Міністерство фінансів.

"У межах підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 51 202 кредити на загальну суму 165,5 млрд гривень", - говориться у повідомленні.

У жовтні підприємці отримали 560 кредитів на понад 2 млрд грн із часткою зобов'язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,1 млн гривень, розповіли у міністерстві.

Станом на 1 листопада 2025 року 28 банків-кредиторів обслуговують 22 659 кредитів на суму 78 539 млрд гривень.

Зобов'язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили 35,8 млрд гривень. Це 69% від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд гривень), повідомляє відомство.

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 листопада під державні гарантії на портфельній основі лідирують такі банки:

Приватбанк - 14 830 кредитів на загальну суму 21,4 млрд грн, що становить 60 % від ліміту таких гарантій, наданих банку; Ощадбанк - 3 313 кредитів на 12,1 млрд грн (60 % від ліміту банку);

Укргазбанк - 1 018 кредитів на 10,4 млрд грн (69 % від свого ліміту);

ПУМБ - 727 кредитів на 8,6 млрд грн (89 % від свого ліміту);

Укрексімбанк - 526 кредитів на 8,1 млрд грн (82 % від свого ліміту).

Найбільший обсяг таких кредитів обслуговується у Києві - 2 725 кредитів на загальну суму 10,6 млрд грн, а також у таких регіонах:.

У Дніпропетровській області - 1 937 кредитів на 6,3 млрд грн, Львівській - 1 766 кредитів на 5,8 млрд грн, Харківській - 937 кредитів на 5,5 млрд грн, у Київській - 1 497 кредитів на близько 4,9 млрд грн, Одеській - 1 443 кредити на 4,3 млрд гривень.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:

сільське господарство - 4 396 кредитів на загальну суму 27,9 млрд грн;

переробна промисловість - 4 849 кредитів на 23,1 млрд грн;

оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів - 9 423 кредити на 19,7 млрд грн;

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність - 1 162 кредити на 2,4 млрд грн;

будівництво - 777 кредитів на 1,9 млрд грн.