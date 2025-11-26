Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін розповів про борги малого бізнеса перед банками

09:39 26.11.2025 |

Економіка

Від початку запуску інструменту державних гарантій на портфельній основі у грудні 2020 року для підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні банки видали 165,5 мільярдів гривень кредитів.

Про це інформує Міністерство фінансів.

"У межах підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 51 202 кредити на загальну суму 165,5 млрд гривень", - говориться у повідомленні.

У жовтні підприємці отримали 560 кредитів на понад 2 млрд грн із часткою зобов'язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,1 млн гривень, розповіли у міністерстві.

Станом на 1 листопада 2025 року 28 банків-кредиторів обслуговують 22 659 кредитів на суму 78 539 млрд гривень.

Зобов'язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили 35,8 млрд гривень. Це 69% від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд гривень), повідомляє відомство.

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 листопада під державні гарантії на портфельній основі лідирують такі банки:

  • Приватбанк - 14 830 кредитів на загальну суму 21,4 млрд грн, що становить 60 % від ліміту таких гарантій, наданих банку; Ощадбанк - 3 313 кредитів на 12,1 млрд грн (60 % від ліміту банку);
  • Укргазбанк - 1 018 кредитів на 10,4 млрд грн (69 % від свого ліміту);
  • ПУМБ - 727 кредитів на 8,6 млрд грн (89 % від свого ліміту);
  • Укрексімбанк - 526 кредитів на 8,1 млрд грн (82 % від свого ліміту).

    • Найбільший обсяг таких кредитів обслуговується у Києві - 2 725 кредитів на загальну суму 10,6 млрд грн, а також у таких регіонах:.

    У Дніпропетровській області - 1 937 кредитів на 6,3 млрд грн, Львівській - 1 766 кредитів на 5,8 млрд грн, Харківській - 937 кредитів на 5,5 млрд грн, у Київській - 1 497 кредитів на близько 4,9 млрд грн, Одеській - 1 443 кредити на 4,3 млрд гривень.

    За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:

  • сільське господарство - 4 396 кредитів на загальну суму 27,9 млрд грн;
  • переробна промисловість - 4 849 кредитів на 23,1 млрд грн;
  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів - 9 423 кредити на 19,7 млрд грн;
  • транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність - 1 162 кредити на 2,4 млрд грн;
  • будівництво - 777 кредитів на 1,9 млрд грн.
    • За матеріалами: Економічна правда
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на вчора
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,3713
    		  0,2164
    		 0,51
    EUR
    		 1
    		 48,9177
    		  0,4016
    		 0,83

    Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
      куп. uah % прод. uah %
    USD 41,9750  0,03 0,07 42,5888  0,13 0,30
    EUR 48,6958  0,03 0,06 49,3746  0,47 0,94

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,2500  0,19 0,45 42,2800  0,19 0,45
    EUR 48,8830  0,06 0,12 48,9055  0,05 0,10

    ТОП-НОВИНИ

    Бізнес