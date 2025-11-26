Авторизация

Україна отримала від Банку розвитку Ради Європи 100 млн євро на підтримку переселенців

08:26 26.11.2025 |

Економіка

Україна отримала від Банку розвитку Ради Європи другий транш для реалізації проєкту з підтримки внутрішньо переміщених осіб у сумі 100 млн євро - кошти вже надійшли до загального фонду державного бюджету.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів, пише "Європейська правда".

Таким чином, у 2025 році Україна повністю залучила всі 200 млн євро, передбачені цим проєктом.

Виділені ресурси забезпечать безперервне фінансування життєво важливих соціальних виплат для внутрішньо переміщених осіб, зокрема покриття витрат на житло, харчування, медичну допомогу та освіту дітей для тих, хто був змушений залишити свої домівки через війну.

Проєкт "Підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні" спрямований на підтримку адаптації ВПО у нових громадах, гарантує доступ до необхідних послуг, сприяє зміцненню місцевої економіки та зменшує соціальну напругу.

За два роки співпраці з Банком розвитку Ради Європи Україна залучила майже 430 млн євро - близько 80% загального обсягу кредитних ресурсів, які банк наразі надає Україні.

Ці кошти спрямовані на реалізацію соціальних проєктів у сферах охорони здоров'я, забезпечення житлом громадян, постраждалих від війни, а також на підтримку внутрішньо переміщених осіб.

Сьогодні кредитний портфель проєктів Банку розвитку Ради Європи в Україні налічує п'ять проєктів на загальну суму 550 млн євро.

1 жовтня Україна отримала на житлові програми від Банку розвитку Ради Європи ще 170 млн євро.
