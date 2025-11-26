Фінансові новини
26.11.25
- 12:23
- RSS
- мапа сайту
Населення України зменшилося до 30 мільйонів, – Forbes Ukraine
На території України, яка нині перебуває під контролем держави, проживає орієнтовно 30,5 млн людей.
Про це йдеться в дослідженні Forbes Ukraine, автори якого використали чотири альтернативні методи підрахунку, ключовим з яких став аналіз споживання води.
Загальна чисельність населення в межах міжнародно визнаних кордонів України оцінюється у 35-35,5 млн осіб. Аналітики зазначають, що це приблизно відповідає кількості мешканців на цій території у 1920-х роках і лише на 2 млн більше, ніж одразу після Другої світової війни.
Останній перепис населення в Україні проводили у 2001 році, тоді зафіксували 48,46 млн осіб. Станом на 1 грудня 2019 року чисельність населення України без урахування тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму оцінювалася у 37,29 млн людей.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів скасував Всеукраїнський перепис населення, запланований на 2023 рік і затверджений у грудні 2022-го. Провести перепис вирішили вже після завершення війни. Державній службі статистики доручили підготувати та подати пропозиції щодо його проведення після припинення або скасування воєнного стану в Україні.
Також повідомлялося, що станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України оцінювали в межах 28-34 млн осіб. В Інституті демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи прогнозують, що до 2030 року цей показник може скоротитися до 24-32 млн у кордонах України станом до початку повномасштабного вторгнення Росії. Джерело: https://censor.net/n3586613
