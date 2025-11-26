Фінансові новини
НБУ розповів, як зростатимуть ціни наступного року
08:09 26.11.2025 |
Інфляція в Україні почала сповільнюватися ще в червні і ця тенденція триває. Ціни не знижуються, але зростають повільніше, ніж раніше.
Про це інформує Національний банк України.
"Це не означає, що ціни знижуються. Це означає, що вони зростають повільніше, ніж раніше. У жовтні інфляція знизилася до 10,9% проти майже 16% у травні - саме такий розвиток подій НБУ і прогнозував", - говориться у повідомленні.
Уповільненню зростання цін допомогли нові врожаї: овочі цьогоріч дешевші, ніж торік, пояснює регулятор.
"Суттєву роль відіграли й заходи НБУ для підтримання привабливості гривневих заощаджень: українці відкривають депозиті у гривні та інвестують у гривневі ОВДП. Тож попит на валюту залишається помірним, а тиск на курс і ціни - меншим", - говориться у повідомленні.
За прогнозом НБУ, нарприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, у 2026-му - буде меншою за 7%, а надалі прямуватиме до нашої цілі ‒ 5%.
Але окремі товари швидко дорожчають, попри те, що інфляція сповільнюється, говориться у повідомленні.
"Інфляція розраховується за споживчим набором із понад 300 товарів і послуг. Деякі з них подорожчали (наприклад, м'ясо, яйця, фрукти), інші ‒ навпаки подешевшали (як-то овочі борщового набору, цукор, оливкова олія)", - пояснює регулятор.
"Комунальні тарифи не змінювалися. У середньому ж типовий споживчий кошик за рік подорожчав на 10,9%", - зазначає НБУ.
