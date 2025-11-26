НБУ розповів, як зростатимуть ціни наступного року

Інфляція в Україні почала сповільнюватися ще в червні і ця тенденція триває. Ціни не знижуються, але зростають повільніше, ніж раніше.

Про це інформує Національний банк України.

"Це не означає, що ціни знижуються. Це означає, що вони зростають повільніше, ніж раніше. У жовтні інфляція знизилася до 10,9% проти майже 16% у травні - саме такий розвиток подій НБУ і прогнозував", - говориться у повідомленні.

Уповільненню зростання цін допомогли нові врожаї: овочі цьогоріч дешевші, ніж торік, пояснює регулятор.

"Суттєву роль відіграли й заходи НБУ для підтримання привабливості гривневих заощаджень: українці відкривають депозиті у гривні та інвестують у гривневі ОВДП. Тож попит на валюту залишається помірним, а тиск на курс і ціни - меншим", - говориться у повідомленні.

За прогнозом НБУ, нарприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, у 2026-му - буде меншою за 7%, а надалі прямуватиме до нашої цілі ‒ 5%.

Але окремі товари швидко дорожчають, попри те, що інфляція сповільнюється, говориться у повідомленні.

"Інфляція розраховується за споживчим набором із понад 300 товарів і послуг. Деякі з них подорожчали (наприклад, м'ясо, яйця, фрукти), інші ‒ навпаки подешевшали (як-то овочі борщового набору, цукор, оливкова олія)", - пояснює регулятор.

"Комунальні тарифи не змінювалися. У середньому ж типовий споживчий кошик за рік подорожчав на 10,9%", - зазначає НБУ.