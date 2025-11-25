Фінансові новини
25.11.25
23:03
Аукціон з продажу ОПЗ не відбувся
14:06 25.11.2025 |
Приватизаційний аукціон з продажу 99,5667% акцій АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) у системі "Прозорро.Продажі", призначений на 25 листопада 2025 року зі стартовою ціною 4 млрд 488,523 млн грн, не відбувся, йдеться на сторінці аукціону.
"Учасники відсутні", - зазначається у протоколі, який був сформований після завершення о 20:00 у понеділок строку прийняття заявок на аукціон.
Як повідомлялося, заявки на аукціон приймалися з 3 вересня цього року. Компанія "Агро Газ Трейдинг" (Agro Gas Trading, AGT), яка у 2019-21 рр. за результатами конкурсу працювала з державним "Одеським припортовим заводом" (ОПЗ, м.Південне, Одеська обл.) за давальницькою схемою, заявляла, що подала офіційну заявку та повний пакет необхідних документів та сплатила реєстраційний внесок для участі у аукціоні.
ОПЗ простоювало з кінця квітня 2018 року. Його роботу було зупинено через порушення давальником ТОВ "Всеукраїнська Енерго Компанія" договору з "Укртрансгазом". У серпні 2019 року завод відновив роботу за давальницькою схемою, відібравши на конкурсі ТОВ "Агро Газ Трейдінг" і запустивши один агрегат аміаку та два агрегати карбаміду. Заявки на конкурс з відбору "давальця" також подавали IBE Trade Corp (США), Maddox SA (Швейцарія), ПП "ОККО Контракт", ТОВ "Сокар Енерджі Україна" і ТОВ "Юг-Газ"(усі - Україна). ОККО та SOCAR було відмовлено в участі на підставі відсутності досвіду реалізації міндобрив.
Потім договір про давальницьку переробку природного газу в міндобрива кілька разів продовжували. Спроби змінити давальника через конкурс були безрезультатними, попри заяви Фонд державного майна (ФДМ) України та зміну керівництва, в результаті у вересні 2021 року ОПЗ знову зупинився.
На початку вересня 2025 року Фонд оголосив продаж 99,5667% ОПЗ на онлайн-аукціоні у системі "Прозорро.Продажі" 25 листопада 2025 року.
Зазначається, що об'єкт включає 45 одиниць нерухомого майна та інфраструктури включно з теплично-овочевим комбінатом, лікувально-оздоровчим центром, пансіонатом "Карпатські зорі" в Яремче та навчально-тренувальною спортивною водно-веслувальною базою, загальна площа нерухомості 285,4 тис. кв. м, а загальна площа 32 зареєстрованих земельних ділянок - 262,9 га, з яких 252,4 га на праві постійного користування. Станом на 30 червня 2025 року на підприємстві працювало 1436 осіб.
Виручка ОПЗ за січень-червень цього року склала 322,63 млн грн, тоді як чистий збиток - 280,79 млн грн. У 2024 році завод збільшив виручку до 944,22 млн грн з 494,57 млн грн роком раніше, але його чистий збиток зріс до 1 млрд 839,3 млн грн з 1 млрд 94,58 млн грн.
Станом на середину цього року заборгованість ОПЗ із заробітної плати складала 184,39 млн грн, перед бюджетом - 182,44 млн грн, прострочена кредиторська заборгованість - 16,62 млрд грн.
Переможець аукціону зобов'язаний зберегти основні види діяльності п'ять років та інвестувати щонайменше 500 млн грн, а також погасити борги із зарплати та перед бюджетом протягом року, поступово погашати прострочену заборгованість та надати гарантії для працівників і щодо дотримання природоохоронного законодавства.
В.о. голови правління-директор ОПЗ Юрій Ковальський в інтерв'ю "NV Бізнес" у серпні цього року повідомляв, що в серпні 2024 року менеджмент заводу пробував запустити один з двох агрегатів аміаку, але цей крок не став успішним. Відтоді ОПЗ перелаштували на перевалку зернових, і ця діяльність була єдиним джерелом доходу підприємства, але наприкінці червня у результаті російської повітряної атаки значних ушкоджень зазнали складські приміщення, що призупинило операції з перевалки. За словами Ковальського, партнером ОПЗ з перевантаження зернових виступає трейдер ТОВ "В АГРО". У маркетинговому 2024-2025 роках було перевантажено близько 638 тис. тонн зернових: 625 тис. тонн кукурудзи та 12,7 тис. тонн сої.
В.о. голови правління також повідомив, що ОПЗ суттєво оптимізувало витрати, продало непрофільні активи та ведемо активну роботу з кредиторами, зокрема, з НАК "Нафтогаз України", щоб запропонувати майбутньому інвестору життєздатну структуру боргу, який складає близько 2,5 млрд грн.
Ковальський зазначив, що з міркувань безпеки ОПЗ не планує відновлювати виробництво у найближчій перспективі, але підтримує виробничі лінії у повній технічній готовності, щоб мати змогу відновити роботу у найкоротші терміни, щойно це стане можливим. Він оцінив вартість запуску заводу у вартість приблизно 30 млн куб. газу.
Як повідомлялося, окрім пакету держави ще 0,0021% належало ТОВ "Конкорд Капітал", іншим акціонерам-фізособам - 0,4312%.
Держава кілька разів намагалася приватизувати підприємство, однак безрезультатно. У 2009 році переможцем конкурсу з продажу ОПЗ стала підконтрольна ексвласнику ПриватБанку Ігорю Коломойському компанія "Нортіма" за 5 млрд грн. Проте конкурсна комісія відмовилася визнати компанію переможницею через занижену ціну і підозру учасників конкурсу у змові та визнала конкурс таким, що не відбувся.
Потім у 2016 році Україна двічі виставляла 99,567% акцій ОПЗ на продаж: спочатку в липні за стартовою ціною 13,175 млрд грн, потім у грудні за зниженою ціною 5,16 млрд грн, однак обидва рази безрезультатно. Відсутність інтересу до ОПЗ, зокрема, була пов'язана з його боргом понад $250 млн структурам Дмитра Фірташа, підтвердженим Стокгольмським арбітражем.
Фонд держмайна України в кінці липня 2018 року відібрав очолюваний Pericles Global Advisory консорціум у складі White&Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine і SARS Сapital як інвестрадника для приватизації ОПЗ. До коронакризи передбачалося, що підприємство може бути виставлено на продаж вже в серпні 2020 року, проте Фонд потім відклав ці плани на 2021 рік, а потім так і не реалізував їх. Останні роки до війни виробництво добрив на підприємстві велося з перервами за давальницькою схемою.
|92% авто, ввезених з Китаю до України у жовтні 2025-го, – електричні