Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Аукціон з продажу ОПЗ не відбувся

14:06 25.11.2025 |

Економіка

Приватизаційний аукціон з продажу 99,5667% акцій АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) у системі "Прозорро.Продажі", призначений на 25 листопада 2025 року зі стартовою ціною 4 млрд 488,523 млн грн, не відбувся, йдеться на сторінці аукціону.

"Учасники відсутні", - зазначається у протоколі, який був сформований після завершення о 20:00 у понеділок строку прийняття заявок на аукціон.

Як повідомлялося, заявки на аукціон приймалися з 3 вересня цього року. Компанія "Агро Газ Трейдинг" (Agro Gas Trading, AGT), яка у 2019-21 рр. за результатами конкурсу працювала з державним "Одеським припортовим заводом" (ОПЗ, м.Південне, Одеська обл.) за давальницькою схемою, заявляла, що подала офіційну заявку та повний пакет необхідних документів та сплатила реєстраційний внесок для участі у аукціоні.

ОПЗ простоювало з кінця квітня 2018 року. Його роботу було зупинено через порушення давальником ТОВ "Всеукраїнська Енерго Компанія" договору з "Укртрансгазом". У серпні 2019 року завод відновив роботу за давальницькою схемою, відібравши на конкурсі ТОВ "Агро Газ Трейдінг" і запустивши один агрегат аміаку та два агрегати карбаміду. Заявки на конкурс з відбору "давальця" також подавали IBE Trade Corp (США), Maddox SA (Швейцарія), ПП "ОККО Контракт", ТОВ "Сокар Енерджі Україна" і ТОВ "Юг-Газ"(усі - Україна). ОККО та SOCAR було відмовлено в участі на підставі відсутності досвіду реалізації міндобрив.

Потім договір про давальницьку переробку природного газу в міндобрива кілька разів продовжували. Спроби змінити давальника через конкурс були безрезультатними, попри заяви Фонд державного майна (ФДМ) України та зміну керівництва, в результаті у вересні 2021 року ОПЗ знову зупинився.

На початку вересня 2025 року Фонд оголосив продаж 99,5667% ОПЗ на онлайн-аукціоні у системі "Прозорро.Продажі" 25 листопада 2025 року.

Зазначається, що об'єкт включає 45 одиниць нерухомого майна та інфраструктури включно з теплично-овочевим комбінатом, лікувально-оздоровчим центром, пансіонатом "Карпатські зорі" в Яремче та навчально-тренувальною спортивною водно-веслувальною базою, загальна площа нерухомості 285,4 тис. кв. м, а загальна площа 32 зареєстрованих земельних ділянок - 262,9 га, з яких 252,4 га на праві постійного користування. Станом на 30 червня 2025 року на підприємстві працювало 1436 осіб.

Виручка ОПЗ за січень-червень цього року склала 322,63 млн грн, тоді як чистий збиток - 280,79 млн грн. У 2024 році завод збільшив виручку до 944,22 млн грн з 494,57 млн грн роком раніше, але його чистий збиток зріс до 1 млрд 839,3 млн грн з 1 млрд 94,58 млн грн.

Станом на середину цього року заборгованість ОПЗ із заробітної плати складала 184,39 млн грн, перед бюджетом - 182,44 млн грн, прострочена кредиторська заборгованість - 16,62 млрд грн.

Переможець аукціону зобов'язаний зберегти основні види діяльності п'ять років та інвестувати щонайменше 500 млн грн, а також погасити борги із зарплати та перед бюджетом протягом року, поступово погашати прострочену заборгованість та надати гарантії для працівників і щодо дотримання природоохоронного законодавства.

В.о. голови правління-директор ОПЗ Юрій Ковальський в інтерв'ю "NV Бізнес" у серпні цього року повідомляв, що в серпні 2024 року менеджмент заводу пробував запустити один з двох агрегатів аміаку, але цей крок не став успішним. Відтоді ОПЗ перелаштували на перевалку зернових, і ця діяльність була єдиним джерелом доходу підприємства, але наприкінці червня у результаті російської повітряної атаки значних ушкоджень зазнали складські приміщення, що призупинило операції з перевалки. За словами Ковальського, партнером ОПЗ з перевантаження зернових виступає трейдер ТОВ "В АГРО". У маркетинговому 2024-2025 роках було перевантажено близько 638 тис. тонн зернових: 625 тис. тонн кукурудзи та 12,7 тис. тонн сої.

В.о. голови правління також повідомив, що ОПЗ суттєво оптимізувало витрати, продало непрофільні активи та ведемо активну роботу з кредиторами, зокрема, з НАК "Нафтогаз України", щоб запропонувати майбутньому інвестору життєздатну структуру боргу, який складає близько 2,5 млрд грн.

Ковальський зазначив, що з міркувань безпеки ОПЗ не планує відновлювати виробництво у найближчій перспективі, але підтримує виробничі лінії у повній технічній готовності, щоб мати змогу відновити роботу у найкоротші терміни, щойно це стане можливим. Він оцінив вартість запуску заводу у вартість приблизно 30 млн куб. газу.

Як повідомлялося, окрім пакету держави ще 0,0021% належало ТОВ "Конкорд Капітал", іншим акціонерам-фізособам - 0,4312%.

Держава кілька разів намагалася приватизувати підприємство, однак безрезультатно. У 2009 році переможцем конкурсу з продажу ОПЗ стала підконтрольна ексвласнику ПриватБанку Ігорю Коломойському компанія "Нортіма" за 5 млрд грн. Проте конкурсна комісія відмовилася визнати компанію переможницею через занижену ціну і підозру учасників конкурсу у змові та визнала конкурс таким, що не відбувся.

Потім у 2016 році Україна двічі виставляла 99,567% акцій ОПЗ на продаж: спочатку в липні за стартовою ціною 13,175 млрд грн, потім у грудні за зниженою ціною 5,16 млрд грн, однак обидва рази безрезультатно. Відсутність інтересу до ОПЗ, зокрема, була пов'язана з його боргом понад $250 млн структурам Дмитра Фірташа, підтвердженим Стокгольмським арбітражем.

Фонд держмайна України в кінці липня 2018 року відібрав очолюваний Pericles Global Advisory консорціум у складі White&Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine і SARS Сapital як інвестрадника для приватизації ОПЗ. До коронакризи передбачалося, що підприємство може бути виставлено на продаж вже в серпні 2020 року, проте Фонд потім відклав ці плани на 2021 рік, а потім так і не реалізував їх. Останні роки до війни виробництво добрив на підприємстві велося з перервами за давальницькою схемою.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3713
  0,2164
 0,51
EUR
 1
 48,9177
  0,4016
 0,83

Курс обміну валют на сьогодні, 11:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0037  0,11 0,26 42,7174  0,19 0,46
EUR 48,7240  0,24 0,50 49,8420  0,71 1,45

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,4700  0,17 0,41 42,5000  0,17 0,41
EUR 48,9760  0,26 0,53 48,9985  0,26 0,54

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес