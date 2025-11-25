Державне агентство "ПлейСіті" та Міністерство цифрової трансформації України розглядають два варіанти відкриття лотерейного ринку та залучення компаній з іноземним капіталом.

Як пише ЕП, головна проблема лотерейного ринку полягає в чинному законі "Про державні лотереї в Україні", який був підписаний ще президентом-утікачем Віктором Януковичем. Цей документ фактично встановив державну монополію на організацію та проведення лотерей.

Згідно з цим законом, лотереї вважаються державними і проводити їх має право лише компанія, що отримала відповідну ліцензію оператора.

При цьому, як ідеться в законі, здійснювати діяльність можуть три оператори державних лотерей - ТОВ "М.С.Л.", ПІІ "Українська Національна Лотерея" (УНЛ) та ПрАТ "Патріот", які досі залишаються незмінними учасниками ринку.

Уряд розпочав перезавантаження лотерейного ринку, запровадивши конкурс та нові ліцензійні умови для учасників ринку. Наступним кроком буде зміна законодавства, яка прибере норму про трьох операторів державних лотерей.

Влада розглядає два варіанти як можна відкрити ринок.

Як повідомлялося, раніше в листопаді Кабінет Міністрів затвердив нові правила роботи операторів лотерей.

Зокрема, нові правила передбачають:

відкриті конкурси для отримання ліцензій;

щорічні ліцензійні платежі - понад 67 млн грн від трьох операторів;

електронну систему обліку, що дозволить державі відстежувати продажі та виплати виграшів у режимі реального часу;

⁠унікальні QR-коди для кожного білета та термінала, щоб забезпечити захист від підробок і підтвердити легальність обладнання.

Проєкт цієї постанови різко критикував голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу"). За його словами, розроблені Мінцифри під керівництвом першого віцепрем'єра Михайла Федорова нові правила дозволять трьом лотерейним операторам - УНЛ, "Патріот" та МСЛ - отримати нові ліцензії фактично без конкурсу.

Нагадаємо, гральний бізнес в Україні за січень-жовтень цього року сплатив до бюджету 14,6 млрд грн податків, що на 0,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До того Міністерство цифрової трансформації України спільно з державним агентством "ПлейСіті" розробило документ, який встановлює фінансові та часові ліміти для гравців у азартні ігри.

Перед тим повідомлялося, що державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом "ПлейСіті" оголосило тендер на створення Реєстру осіб, яким обмежено участь в азартних іграх.