Держава профінансує два індустріальні парки на 81 мільйон

08:36 25.11.2025 |

Економіка

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства ухвалило рішення про надання державного стимулювання двом керуючим компаніям індустріальних парків на 81 млн гривень.

Про це йдеться на сайті відомства.

Зазначається, що фінансування отримають:

  • індустріальний парк "ВінІндастрі" (Вінницька область) - 40,3 млн грн для проведення капітального ремонту дороги до меж індустріального парку.
  • індустріальний парк "Тернопіль" (Тернопільська область) - 40,7 млн грн на будівництво електричних мереж до території індустріального парку.

    • З урахуванням сьогоднішнього рішення, цього року державну підтримку вже отримали 5 індустріальних парків для реалізації 7 проєктів на загальну суму 344,5 млн гривень, інформує Мінекономіки.

    Як зазначили в міністерстві, програма "Державне стимулювання створення індустріальних парків" передбачає розвиток інженерно-транспортної інфраструктури індустріальних парків на умовах співфінансування: доріг, електричних мереж, водопостачання, каналізації, газопостачання та інших технічних рішень, необхідних для запуску виробництв.

    Державна підтримка передбачає співфінансування у пропорції 50% на 50% створення інженерно-транспортної інфраструктури та приєднання до електричних мереж на суму до 150 млн грн на один індустріальний парк. Для деокупованих територій діє спеціальний механізм співфінансування у співвідношенні 80% на 20%, повідомили у відомстві.

    За матеріалами: Економічна правда
     

