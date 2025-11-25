Авторизация

Мінрозвитку оновило вимоги до інклюзивності будівель та споруд

08:32 25.11.2025 |

Економіка

Міністерство розвитку громад та територій України наказом № 1617 затвердило Зміну № 3 до ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення". Оновлення уточнює вимоги до проєктування та експлуатації об'єктів будівництва відповідно до сучасних стандартів безбар'єрності.

Про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку.

Зміни підготовлено для гармонізації українських будівельних норм із міжнародними рекомендаціями та найкращими практиками, аби середовище було доступним для всіх користувачів незалежно від їхніх можливостей. Документ набуде чинності з 1 квітня 2026 року, тож проєктувальники й забудовники матимуть час адаптуватися до нових правил.


Що змінилося

Зміна № 3 коригує низку розділів чинного ДБН.

Зокрема, уточнено вимоги щодо:

  • організації земельних ділянок і прилеглих територій до будівель та споруд, включно з облаштуванням пішохідних доріжок, бордюрних пандусів і переходів;
  • планувальних рішень у будівлях ‒ з параметрами пандусів, сходів, дверей, санітарно-гігієнічних приміщень та інших елементів; засобів безпеки,
  • навігації й отримання інформації, де деталізовано використання тактильних і візуальних елементів доступності;
  • параметрів евакуаційних шляхів у частині пожежної безпеки; а також санітарно-гігієнічних норм і вимог до їхньої доступності.

    • До роботи над змінами залучили фахівців профільних держорганів, науково-технічної ради, громадських організацій та експертного середовища. Підготовка документа стала логічним продовженням системної роботи Мінрозвитку з оновлення будівельних норм у сфері інклюзії.

    "Мінрозвитку послідовно оновлює нормативну базу в частині доступності. Окрім чинного ДБН щодо інклюзивності, у попередні роки вже були актуалізовані ДБН В.2.2-10:2022 "Заклади охорони здоров'я. Основні положення" та ДБН В.2.2-5:2023 "Захисні споруди цивільного захисту", де також закладено сучасні вимоги до інклюзивності", ‒ додали у відомстві 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,3713
    		  0,2164
    		 0,51
    EUR
    		 1
    		 48,9177
    		  0,4016
    		 0,83

    Курс обміну валют на сьогодні, 11:02
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,0037  0,11 0,26 42,7174  0,19 0,46
    EUR 48,7240  0,24 0,50 49,8420  0,71 1,45

    Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,4700  0,17 0,41 42,5000  0,17 0,41
    EUR 48,9760  0,26 0,53 48,9985  0,26 0,54

