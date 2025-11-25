Фінансові новини
- |
- 25.11.25
- |
- 23:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Безготівкові операції українців за дев’ять місяців зросли майже на 12% - НБУ
08:23 25.11.2025 |
Кількість безготівкових операцій з використанням платіжних карток в Україні за дев'ять місяців 2025 року зросла на 11,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 6 745,7 млн транзакцій.
Про це свідчить статистика використання платіжних карток, емітованих банками України, за девʼять місяців 2025 року, передає Укрінформ із посиланням на Національний банк України.
"Загалом кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) в Україні та за її межами з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за вказаний період становила 7 069,4 млн шт., а їхня сума - 5 217,6 млрд грн",- ідеться у повідомленні.
Із них безготівковими були 6 745,7 млн операцій на загальну суму 3 414,2 млрд грн, що на 11,7% та на 9,9% відповідно більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
Частка безготівкових операцій за сумою становила 65,4% від загальної суми операцій із картками, за кількістю - 95,4% (за дев'ять місяців 2024 року - 64,8% та 94,5% відповідно).
У структурі безготівкових операцій найбільшу частку становили розрахунки в торговельній та сервісній мережах - 74,4% від їхньої кількості та 50,7% від суми.
Перекази "з картки на картку" за звітний період становили 7,3% за кількістю та 26,7% за сумою, оплата товарів і послуг в інтернеті - 13,7% та 16,1% відповідно.
Водночас кількість активних POS-терміналів у торговельній та сервісній мережах у вересні порівняно з січнем зросла на 10,5% - до 548,7 тис., а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, - на 14,3% - до 592,5 тис.
Банкоматна мережа з початку року зменшилася на 0,6% і у вересні налічувала 15,6 тис. банкоматів.
За даними НБУ, кількість активних платіжних карток, як і безконтактних, залишилася майже незмінною. У вересні 59,6% активних карток були безконтактними.
Крім того, зростає популярність токенізованих платежів. Кількість токенізованих карток із початку року збільшилася на 13% - до 18,6 млн штук. Серед усіх активних карток токенізованою є майже кожна третя (31,5%).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|УЕБ вимушена застосовувати санкції до порушників правил торгів необробленою деревиною
Стабільність та надійність ринку великою мірою залежить від виконання укладених угод. Українська енергетична біржа, що здійснює постійні торги необробленою деревиною, приділяє цьому питанню велику увагу та проводить постійний моніторинг стану виконання взятих на себе зобов’язань учасниками торговельних операцій.
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Аукціон з продажу ОПЗ не відбувся
|Мінцифри та "ПлейСіті" розглядають два варіанти відкриття лотерейного ринку. Що передбачено?
|Гірськолижний курорт "Драгобрат" виставили на продаж за 116 мільйонів
|Держава профінансує два індустріальні парки на 81 мільйон
|Мінрозвитку оновило вимоги до інклюзивності будівель та споруд
|Безготівкові операції українців за дев’ять місяців зросли майже на 12% - НБУ
Бізнес
|TSMC стикається з бюрократичними проблемами для запуску фабрики у Німеччині
|ЄС намагається виправити проблему з cookies, яку сам спричинив
|За десять місяців 61% нових ФОПів зареєстрували жінки – Опендатабот
|Windows 11 отримає ШІ-агентів на панелі завдань і нові можливості Copilot
|Розмір компенсації для власників генераторів оновлено – Мінцифри
|Google запускає Gemini 3: нову "найрозумнішу" модель штучного інтелекту
|92% авто, ввезених з Китаю до України у жовтні 2025-го, – електричні