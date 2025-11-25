Безготівкові операції українців за дев’ять місяців зросли майже на 12% - НБУ

Кількість безготівкових операцій з використанням платіжних карток в Україні за дев'ять місяців 2025 року зросла на 11,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 6 745,7 млн транзакцій.

Про це свідчить статистика використання платіжних карток, емітованих банками України, за девʼять місяців 2025 року, передає Укрінформ із посиланням на Національний банк України.

"Загалом кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) в Україні та за її межами з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за вказаний період становила 7 069,4 млн шт., а їхня сума - 5 217,6 млрд грн",- ідеться у повідомленні.

Із них безготівковими були 6 745,7 млн операцій на загальну суму 3 414,2 млрд грн, що на 11,7% та на 9,9% відповідно більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Частка безготівкових операцій за сумою становила 65,4% від загальної суми операцій із картками, за кількістю - 95,4% (за дев'ять місяців 2024 року - 64,8% та 94,5% відповідно).

У структурі безготівкових операцій найбільшу частку становили розрахунки в торговельній та сервісній мережах - 74,4% від їхньої кількості та 50,7% від суми.

Перекази "з картки на картку" за звітний період становили 7,3% за кількістю та 26,7% за сумою, оплата товарів і послуг в інтернеті - 13,7% та 16,1% відповідно.

Водночас кількість активних POS-терміналів у торговельній та сервісній мережах у вересні порівняно з січнем зросла на 10,5% - до 548,7 тис., а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, - на 14,3% - до 592,5 тис.

Банкоматна мережа з початку року зменшилася на 0,6% і у вересні налічувала 15,6 тис. банкоматів.

За даними НБУ, кількість активних платіжних карток, як і безконтактних, залишилася майже незмінною. У вересні 59,6% активних карток були безконтактними.

Крім того, зростає популярність токенізованих платежів. Кількість токенізованих карток із початку року збільшилася на 13% - до 18,6 млн штук. Серед усіх активних карток токенізованою є майже кожна третя (31,5%).