Фінансові новини

Господарський суд міста Києва зобов'язав ТОВ "Енерго ресурс груп" заплатити державному "Центренерго" 239,41 млн грн за непоставлене вугілля.

Про це свідчить рішення суду від 6 листопада.

У лютому 2024 року публічне акціонерне товариство "Центренерго" замовило "Енерго ресурс груп" вугілля. Того ж місяця "Центренерго" заплатило 770,74 млн грн.

Водночас "Енерго ресурс груп" свої зобов'язання з постачання товару виконав частково та поставив 124 тисячі тонн вугілля на загальну суму 576,99 млн грн.

У травні 2025 року "Центренерго" надіслало приватній компанії вимогу щодо повернення 193,75 млн грн. "Енерго ресурс груп" ніяк не відреагувало і гроші не повернуло. Тому держкомпанія пішла в суд.

Суддя Сергій Турчин зайняв позицію "Центренерго", і зобов'язав "Енерго ресурс груп" заплатити 239,41 млн грн, з яких:

193,75 млн грн - передплата;

4,5 млн грн - пеня за несвоєчасну поставку (непоставку) вугілля;

2,52 млн - інфляційні втрати;

892 тис грн - 3% річні;

36,97 млн грн - збитки, пов'язані з не виконанням зобов'язання з реєстрації податкових накладних;

520 тис грн - інфляційні втрати у зв'язку з не виконанням зобов'язання з реєстрації податкових накладних;

261 тис грн - 3% річні у зв'язку з не виконанням зобов'язання з реєстрації податкових накладних.

Власником та керівником столичного ТОВ "Енерго ресурс груп" Олексій Пруженко, який зареєстрований у селищі міського типу Георгіївка Луганської області.