Фінансові новини

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

"Центренерго" відсудило у компанії 240 мільйонів за непоставлене вугілля

08:20 25.11.2025

Економіка

 Господарський суд міста Києва зобов'язав ТОВ "Енерго ресурс груп" заплатити державному "Центренерго" 239,41 млн грн за непоставлене вугілля.

Про це свідчить рішення суду від 6 листопада.

У лютому 2024 року публічне акціонерне товариство "Центренерго" замовило "Енерго ресурс груп" вугілля. Того ж місяця "Центренерго" заплатило 770,74 млн грн.

Водночас "Енерго ресурс груп" свої зобов'язання з постачання товару виконав частково та поставив 124 тисячі тонн вугілля на загальну суму 576,99 млн грн.

У травні 2025 року "Центренерго" надіслало приватній компанії вимогу щодо повернення 193,75 млн грн. "Енерго ресурс груп" ніяк не відреагувало і гроші не повернуло. Тому держкомпанія пішла в суд.

Суддя Сергій Турчин зайняв позицію "Центренерго", і зобов'язав "Енерго ресурс груп" заплатити 239,41 млн грн, з яких:

  • 193,75 млн грн - передплата;
  • 4,5 млн грн - пеня за несвоєчасну поставку (непоставку) вугілля;
  • 2,52 млн - інфляційні втрати;
  • 892 тис грн - 3% річні;
  • 36,97 млн грн - збитки, пов'язані з не виконанням зобов'язання з реєстрації податкових накладних;
  • 520 тис грн - інфляційні втрати у зв'язку з не виконанням зобов'язання з реєстрації податкових накладних;
  • 261 тис грн - 3% річні у зв'язку з не виконанням зобов'язання з реєстрації податкових накладних.

    • Власником та керівником столичного ТОВ "Енерго ресурс груп" Олексій Пруженко, який зареєстрований у селищі міського типу Георгіївка Луганської області.

    За матеріалами: Економічна правда
     

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,3713
    		  0,2164
    		 0,51
    EUR
    		 1
    		 48,9177
    		  0,4016
    		 0,83

    Курс обміну валют на сьогодні, 11:02
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,0037  0,11 0,26 42,7174  0,19 0,46
    EUR 48,7240  0,24 0,50 49,8420  0,71 1,45

    Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,4700  0,17 0,41 42,5000  0,17 0,41
    EUR 48,9760  0,26 0,53 48,9985  0,26 0,54

