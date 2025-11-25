Фінансові новини
- 25.11.25
- 23:03
- RSS
- мапа сайту
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
"Центренерго" відсудило у компанії 240 мільйонів за непоставлене вугілля
08:20 25.11.2025
Господарський суд міста Києва зобов'язав ТОВ "Енерго ресурс груп" заплатити державному "Центренерго" 239,41 млн грн за непоставлене вугілля.
Про це свідчить рішення суду від 6 листопада.
У лютому 2024 року публічне акціонерне товариство "Центренерго" замовило "Енерго ресурс груп" вугілля. Того ж місяця "Центренерго" заплатило 770,74 млн грн.
Водночас "Енерго ресурс груп" свої зобов'язання з постачання товару виконав частково та поставив 124 тисячі тонн вугілля на загальну суму 576,99 млн грн.
У травні 2025 року "Центренерго" надіслало приватній компанії вимогу щодо повернення 193,75 млн грн. "Енерго ресурс груп" ніяк не відреагувало і гроші не повернуло. Тому держкомпанія пішла в суд.
Суддя Сергій Турчин зайняв позицію "Центренерго", і зобов'язав "Енерго ресурс груп" заплатити 239,41 млн грн, з яких:
Власником та керівником столичного ТОВ "Енерго ресурс груп" Олексій Пруженко, який зареєстрований у селищі міського типу Георгіївка Луганської області.
