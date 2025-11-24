Надходження військового збору за 10 місяців зросли майже вчетверо

Українці у січні - жовтні 2025 року сплатили до державного бюджету 131,7 млрд грн військового збору, що на 95,1 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Протягом січня - жовтня 2025 року платники податків перерахували до державного бюджету 131,7 млрд гривень військового збору. Порівняно з аналогічним періодом минулого року (36,6 млрд грн), обсяг надходжень зріс майже в чотири рази, або на 95,1 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Найбільші суми сплачені платниками м. Києва - 42,4 млрд грн; Дніпропетровської області - 14,8 млрд грн; Львівської області - 10,2 млрд грн; Харківської області - 8,3 млрд грн.

Зауважується, що зростання надходжень спостерігається у всіх регіонах країни. Це свідчить про високу податкову свідомість громадян та бізнесу, а також активну підтримку обороноздатності держави в умовах війни.

Суттєве збільшення надходжень зумовлене кількома факторами: підвищенням ставки військового збору до 5% - відповідно до законодавчих змін, які набули чинності з 1 грудня 2024 року; зростанням фонду оплати праці та офіційного працевлаштування громадян; підвищенням рівня податкової дисципліни, зокрема серед підприємців та самозайнятих осіб.