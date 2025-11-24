Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Надходження військового збору за 10 місяців зросли майже вчетверо

15:20 24.11.2025 |

Економіка

Українці у січні - жовтні 2025 року сплатили до державного бюджету 131,7 млрд грн військового збору, що на 95,1 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Протягом січня - жовтня 2025 року платники податків перерахували до державного бюджету 131,7 млрд гривень військового збору. Порівняно з аналогічним періодом минулого року (36,6 млрд грн), обсяг надходжень зріс майже в чотири рази, або на 95,1 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Найбільші суми сплачені платниками м. Києва - 42,4 млрд грн; Дніпропетровської області - 14,8 млрд грн; Львівської області - 10,2 млрд грн; Харківської області - 8,3 млрд грн.

Зауважується, що зростання надходжень спостерігається у всіх регіонах країни. Це свідчить про високу податкову свідомість громадян та бізнесу, а також активну підтримку обороноздатності держави в умовах війни.

Суттєве збільшення надходжень зумовлене кількома факторами: підвищенням ставки військового збору до 5% - відповідно до законодавчих змін, які набули чинності з 1 грудня 2024 року; зростанням фонду оплати праці та офіційного працевлаштування громадян; підвищенням рівня податкової дисципліни, зокрема серед підприємців та самозайнятих осіб.
За матеріалами: www.ukrinform.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на 21.11.2025
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1549
  0,0601
 0,14
EUR
 1
 48,5161
  0,2213
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 11:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8929  0,00 0,01 42,5224  0,09 0,20
EUR 48,4810  0,01 0,01 49,1286  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3200  0,02 0,06 42,3505  0,03 0,06
EUR 48,7820  0,06 0,13 48,8800  0,14 0,29

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес