Зимова підтримка: 150 тисяч людей подали заявки на розширену підтримку

Понад 150 тисяч українців подали заявку на розширену програму зимової підтримки для найбільш вразливих категорій громадян.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Допомога передбачає виплату у 6 500 гривень. Використати кошти можна протягом 180 днів на теплий одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Заявку можна подати до 17 грудня 2025 року онлайн через Дію або офлайн у відділенні Пенсійного фонду.