Зимова підтримка: 150 тисяч людей подали заявки на розширену підтримку

15:16 24.11.2025 |

Економіка

Понад 150 тисяч українців подали заявку на розширену програму зимової підтримки для найбільш вразливих категорій громадян.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Допомога передбачає виплату у 6 500 гривень. Використати кошти можна протягом 180 днів на теплий одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Заявку можна подати до 17 грудня 2025 року онлайн через Дію або офлайн у відділенні Пенсійного фонду.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на 21.11.2025
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1549
  0,0601
 0,14
EUR
 1
 48,5161
  0,2213
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 11:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8929  0,00 0,01 42,5224  0,09 0,20
EUR 48,4810  0,01 0,01 49,1286  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3200  0,02 0,06 42,3505  0,03 0,06
EUR 48,7820  0,06 0,13 48,8800  0,14 0,29

