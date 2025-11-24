Кабінет Міністрів продовжив дію програм "Національний кешбек" та "Зимова підтримка" до 30 червня 2026 року.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова №1510 від 22 листопада оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Зокрема, уряд продовжив ще на пів року - до 30 червня 2026 року - термін реалізації двох експериментальних проєктів у межах платформи "Зроблено в Україні":

з надання державної грошової допомоги покупцям товарів та послуг українського виробництва ("Національний кешбек");

з надання одноразової державної грошової допомоги "Зимова підтримка".

Водночас уряд визначив, що нарахований за грудень 2025 року кешбек учасники програми отримають у лютому 2026 року, але лише "у разі наявності бюджетних коштів за програмою".



