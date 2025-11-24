Авторизация

Кабмін встановив строк завершення "Нацкешбеку": фінансування програми під питанням

14:45 24.11.2025 |

Економіка

Кабінет Міністрів продовжив дію програм "Національний кешбек" та "Зимова підтримка" до 30 червня 2026 року.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова №1510 від 22 листопада оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Зокрема, уряд продовжив ще на пів року - до 30 червня 2026 року - термін реалізації двох експериментальних проєктів у межах платформи "Зроблено в Україні":

  • з надання державної грошової допомоги покупцям товарів та послуг українського виробництва ("Національний кешбек");
  • з надання одноразової державної грошової допомоги "Зимова підтримка".

    • Водночас уряд визначив, що нарахований за грудень 2025 року кешбек учасники програми отримають у лютому 2026 року, але лише "у разі наявності бюджетних коштів за програмою".


    "У разі відсутності бюджетних коштів за програмою "Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги"... нарахування кешбеку отримувачам припиняється починаючи з 1 січня зазначеного бюджетного періоду, а перерахування отримувачу нарахованого кешбеку за грудень 2025 року не здійснюється", - зазначається у постанові.
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

    Курс НБУ на 21.11.2025
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,1549
    		  0,0601
    		 0,14
    EUR
    		 1
    		 48,5161
    		  0,2213
    		 0,45

    Курс обміну валют на сьогодні, 11:21
      куп. uah % прод. uah %
    USD 41,8929  0,00 0,01 42,5224  0,09 0,20
    EUR 48,4810  0,01 0,01 49,1286  0,04 0,08

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,3200  0,02 0,06 42,3505  0,03 0,06
    EUR 48,7820  0,06 0,13 48,8800  0,14 0,29

