Фінансові новини
- |
- 24.11.25
- |
- 22:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін встановив строк завершення "Нацкешбеку": фінансування програми під питанням
14:45 24.11.2025 |
Кабінет Міністрів продовжив дію програм "Національний кешбек" та "Зимова підтримка" до 30 червня 2026 року.
Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова №1510 від 22 листопада оприлюднена на офіційному урядовому порталі.
Зокрема, уряд продовжив ще на пів року - до 30 червня 2026 року - термін реалізації двох експериментальних проєктів у межах платформи "Зроблено в Україні":
Водночас уряд визначив, що нарахований за грудень 2025 року кешбек учасники програми отримають у лютому 2026 року, але лише "у разі наявності бюджетних коштів за програмою".
"У разі відсутності бюджетних коштів за програмою "Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги"... нарахування кешбеку отримувачам припиняється починаючи з 1 січня зазначеного бюджетного періоду, а перерахування отримувачу нарахованого кешбеку за грудень 2025 року не здійснюється", - зазначається у постанові.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|УЕБ вимушена застосовувати санкції до порушників правил торгів необробленою деревиною
Стабільність та надійність ринку великою мірою залежить від виконання укладених угод. Українська енергетична біржа, що здійснює постійні торги необробленою деревиною, приділяє цьому питанню велику увагу та проводить постійний моніторинг стану виконання взятих на себе зобов’язань учасниками торговельних операцій.
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Надходження військового збору за 10 місяців зросли майже вчетверо
|Зимова підтримка: 150 тисяч людей подали заявки на розширену підтримку
|Кабмін встановив строк завершення "Нацкешбеку": фінансування програми під питанням
|Умови програми"Національний кешбек" змінилися
|Видатки загального фонду держбюджету у жовтні-2025 зросли на 10,7% до жовтня-2024 - Мінфін
|На "Зимову підтримку" подали заявки майже 10 мільйонів українців
Бізнес
|За десять місяців 61% нових ФОПів зареєстрували жінки – Опендатабот
|Windows 11 отримає ШІ-агентів на панелі завдань і нові можливості Copilot
|Розмір компенсації для власників генераторів оновлено – Мінцифри
|Google запускає Gemini 3: нову "найрозумнішу" модель штучного інтелекту
|92% авто, ввезених з Китаю до України у жовтні 2025-го, – електричні
|Microsoft відбилася від найбільшої в історії DDoS-атаки потужністю 15,7 Тб/c
|Toyota інвестує $912 млн у виробництво гібридних автомобілів у США