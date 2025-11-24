Фінансові новини
- |
- 24.11.25
- |
- 10:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Умови програми"Національний кешбек" змінилися
10:39 24.11.2025 |
З 22 листопада змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою "Національний кешбек". Ці зміни викликані потребою синхронізувати її роботу з державною програмою "Зимова підтримка".
Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Міністерство перерахувало категорії товарів і послуг, на які можна витратити кошти, накопичені на картці Національного кешбеку.
Кошти можна використати на такі категорії товарів і послуг:
- комунальні послуги;
- поштові послуги;
- харчові продукти в магазинах та супермаркетах;
- лікарські засоби та медичні вироби;
- книги та іншу друковану продукцію;
- благодійність - зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.
"Частина оновлених категорій стане доступною одразу: витрачати кошти на ліки, медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію можна вже зараз", - говориться у повідомленні.
"Оновлення пов'язане з особливостями роботи політики "Зимова підтримка", зокрема, виплати 1000 грн для всіх громадян, яка також надійде на картку Національного кешбеку", - пояснює міністерство.
Тож категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати. Завдяки цьому обидві програми працюватимуть коректно, а кошти державної підтримки будуть спрямовані передусім на базові й необхідні витрати.
Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.
У програмі "Національний кешбек" уже беруть участь понад 7,5 млн українців, які отримали понад 4 млрд грн виплат. До неї долучилися понад 1870 українських виробників у різних галузях.
Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч зареєстрованих у програмі товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах.
Перевірити товар можна через сканер у застосунку Дія або на сайті "Зроблено в Україні".
Покупцеві для участі в програмі необхідно зареєструватися в застосунку "Дія", де обрати один із 20 банків-учасників програми та відкрити в ньому картку Національний кешбек.
Під час оформлення картки слід дати згоду на обробку транзакцій, а після відкриття - перевірити в Дії, чи коректно обрана картка.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|УЕБ вимушена застосовувати санкції до порушників правил торгів необробленою деревиною
Стабільність та надійність ринку великою мірою залежить від виконання укладених угод. Українська енергетична біржа, що здійснює постійні торги необробленою деревиною, приділяє цьому питанню велику увагу та проводить постійний моніторинг стану виконання взятих на себе зобов’язань учасниками торговельних операцій.
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Умови програми"Національний кешбек" змінилися
|Видатки загального фонду держбюджету у жовтні-2025 зросли на 10,7% до жовтня-2024 - Мінфін
|На "Зимову підтримку" подали заявки майже 10 мільйонів українців
|У Києві вже цього року запрацюють шість міні-ТЕЦ. Для них будується захист, – Кличко
|МВФ рекомендував надати Держмитслужбі статус правоохоронного органу
|Зростання цін промвиробників в Україні у жовтні-2025 склало 4,9% - Держстат
Бізнес
|За десять місяців 61% нових ФОПів зареєстрували жінки – Опендатабот
|Windows 11 отримає ШІ-агентів на панелі завдань і нові можливості Copilot
|Розмір компенсації для власників генераторів оновлено – Мінцифри
|Google запускає Gemini 3: нову "найрозумнішу" модель штучного інтелекту
|92% авто, ввезених з Китаю до України у жовтні 2025-го, – електричні
|Microsoft відбилася від найбільшої в історії DDoS-атаки потужністю 15,7 Тб/c
|Toyota інвестує $912 млн у виробництво гібридних автомобілів у США