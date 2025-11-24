Видатки загального фонду держбюджету у жовтні-2025 зросли на 10,7% до жовтня-2024 - Мінфін

Касові видатки загального фонду державного бюджету України за вересень цього року склали 312,6 млрд грн, що на 33,6 млрд грн, або 10,7% більше проти жовтня минулого року, повідомило Міністерство фінансів на сайті.

Згідно з його даними, загалом за січень-жовтень 2025 року ці видатки досягли 3,16 трлн грн, що на 507,2 млрд грн, або на 19,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень-жовтень 2025 року становили 2 трлн грн, або 63,3% від усіх видатків загального фонду. У тому числі у вересні було витрачено 220,6 млрд грн", - зазначило відомство.

Місяцем раніше на безпеку і оборону було витрачено 210,8 млрд грн за загальних видатків загального фонду у 312,6 млрд грн.

Мінфін вже вшосте прибрав зі зведення більш конкретні дані про виплати зарплат військовим, закупівлю військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, а також ряд інших даних, наприклад, перерахування Національній службі здоров'я України (НСЗУ), Пенсійному фонду та Фонду розвитку підприємництва.

В той же час міністр фінансів Сергій Марченко у відповідях на запитання у Верховній Раді 19 вересня повідомив, що помісячний рівень грошового забезпечення військових в цьому році суттєво зростає. "Січень - 78,8 (млрд грн), лютий - 86, березень - 86, квітень - 91, травень - 97 і серпень також 98 (млрд грн)", - сказав він.

У жовтні минулого року Мінфін звітував про виплату 86 млрд грн грошового забезпечення.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше за десять місяців спрямовано на оплату праці з нарахуваннями - 1260 млрд грн, у тому числі у жовтні - 133,1 млрд грн, або 39,9% від загального обсягу видатків, витрачених за десять місяців 2025 року. Проти аналогічного періоду минулого року ці витрати зросли на 220,7 млрд грн, або на 21,2%, у тому числі у жовтні - на 19,9 млрд грн, або на 17,6%.

Витрати на оплату використання товарів і послуг склали за січень-жовтень цього року 458 млрд грн, у тому числі у жовтні - 60,7 млрд грн, або 14,5% від загального обсягу видатків, тоді як за десять місяців минулого року вони дорівнювали 416,9 млрд грн, у тому числі у жовтні - 53 млрд грн.

Як повідомив Мінфін, 524,4 млрд грн, або 16,6% від загального обсягу видатків, було спрямовано у січні-жовтні цього року на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій), що на 58,4 млрд грн або на 12,5% більше проти аналогічного періоду минулого року. Проте у жовтні цього року ці витрати були меншими, ніж у жовтні минулого - 49,4 млрд грн проти 54,2 млрд грн.

Видатки на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) склали за десять місяців цього року 384,4 млрд грн, або 12,1% від загального обсягу видатків, у тому числі у жовтні - 37,3 млрд грн. Проти січня-жовтня-2024 ці видатки зросли на 117,9 млрд грн, або 44,2%.

Обслуговування державного боргу за десять місяців цього року обійшлося загальному фонду держбюджету у 279,9 млрд грн, або 8,8% від загального обсягу, в тому числі у жовтні - 33,6 млрд грн. Це на 36,3 млрд грн більше, аніж за десять місяців минулого року.

Нарешті 156,3 млрд грн, або 4,9% від загального обсягу у січні-жовтні цього року було використано на трансферти місцевим бюджетам, у тому числі у жовтні - 16,9 млрд грн. Проти січня-жовтня минулого року ці витрати зросли на 9,3 млрд грн, або на 6,3%.

Як повідомлялося, доходи держбюджету України за десять місяців цього року склали 2,97 трлн грн, у тому числі за загальним фондом - 2,11 трлн грн, що відповідно на 26,4% та 26,1% більше за відповідні показники 2024 року.

За 2024 рік зростання доходів загального фонду становило 513,9 млрд грн, або 30,9% - до 2 трлн 177 млрд грн, тоді як видатки за загальним фондом збільшилися на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3 трлн 488,8 млрд грн.

Як повідомлялося, держбюджет-2025 затверджено з доходами 2 трлн 327,1 млрд грн, зокрема, загального фонду - 2 трлн 133,3 млрд грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги), і видатками 3 трлн 929,1 млрд грн, зокрема, загального фонду - 3 трлн 591,6 млрд грн.

В той же час наприкінці липня Верховна Рада за пропозицією уряду збільшила видатки бюджету цього року на 400,5 млрд грн, а доходи - на 147,5 млрд грн, а в жовтні видатки були збільшені ще на 324,7 млрд грн для сектора нацбезпеки і оборони, тоді як доходи - на 20 млрд грн.

В результаті наразі доходи держбюджету-2025 (без грантів) заплановані в обсязі 2 трлн 482,6 млрд грн, тоді як видатки - 4 трлн 337,5 млрд грн, у тому числі загального фонду - відповідно 2 трлн 278,7 млрд грн та 3 трлн 990,1 млрд грн.