На "Зимову підтримку" подали заявки майже 10 мільйонів українців

09:19 24.11.2025

Економіка

Українці подали 10 мільйонів заявок на "Зимову підтримку" у "Дії" та через мережу "Укрпошти". Зокрема, більш ніж два мільйони - це заявки на дітей.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Відповідне повідомленні голова держави опублікував після наради "щодо ключових аспектів нашої фінансової стійкості, підтримки українців та відносин із партнерами".

"Урядовці доповіли щодо реалізації програми зимової підтримки, і вже фіксуємо майже 10 мільйонів заявок у Дії та через мережу Укрпошти. Зокрема, більш ніж 2 мільйони заявок на дітей", - написав він у Телеграм.

"Перші виплати почнуться наступного тижня, і кошти можна буде використовувати до кінця червня наступного року. Головне, оформити заявку на зимову підтримку за час до Різдва", - говориться у повідомленні.

"Розраховуємо, що обсяг програми цього року буде більшим, ніж торік, і весь необхідний фінансовий ресурс для цього уряд забезпечить", - додав Зеленський.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на 21.11.2025
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1549
  0,0601
 0,14
EUR
 1
 48,5161
  0,2213
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 09:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8441  0,04 0,11 42,5147  0,08 0,18
EUR 48,4471  0,03 0,06 49,1129  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на 21.11.25, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2950  0,08 0,19 42,3250  0,08 0,19
EUR 48,7190  0,02 0,05 48,7375  0,01 0,03

