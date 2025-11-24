Українці подали 10 мільйонів заявок на "Зимову підтримку" у "Дії" та через мережу "Укрпошти". Зокрема, більш ніж два мільйони - це заявки на дітей.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Відповідне повідомленні голова держави опублікував після наради "щодо ключових аспектів нашої фінансової стійкості, підтримки українців та відносин із партнерами".

"Урядовці доповіли щодо реалізації програми зимової підтримки, і вже фіксуємо майже 10 мільйонів заявок у Дії та через мережу Укрпошти. Зокрема, більш ніж 2 мільйони заявок на дітей", - написав він у Телеграм.

"Перші виплати почнуться наступного тижня, і кошти можна буде використовувати до кінця червня наступного року. Головне, оформити заявку на зимову підтримку за час до Різдва", - говориться у повідомленні.

"Розраховуємо, що обсяг програми цього року буде більшим, ніж торік, і весь необхідний фінансовий ресурс для цього уряд забезпечить", - додав Зеленський.