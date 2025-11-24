Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

МВФ рекомендував надати Держмитслужбі статус правоохоронного органу

08:28 24.11.2025 |

Економіка

Міжнародний валютний фонд відзначив значний прогрес Державної митної служби України в питаннях реформування та рекомендував надати відомству статус правоохоронного органу.

Як повідомили в Держмитслужбі, у Відні (Австрія) відбулася місія Департаменту з бюджетних питань МВФ, спрямована на підтримку Міністерства фінансів та Державної митної служби України у впровадженні митних компонентів Національної стратегії доходів до 2030 року.

Так, Департамент із бюджетних питань МВФ відзначив значний прогрес Держмитслужби в реалізації раніше наданих рекомендацій. Зокрема, йдеться про виконання вже 40% із 152 заходів, передбачених Планом реформування до 2030 року.

Серед основних досягнень експерти МВФ виділили:

  • розробку Концепції управління змінами для забезпечення підтримки реформ, а також проєкту Комунікаційної стратегії Держмитслужби. При цьому слід буде пояснити необхідність деяких реформаторських ініціатив як зовнішній, так і внутрішній аудиторії;
  • затвердження Стратегії управління персоналом та покращення кадрової політики, включно із застосуванням компетентісного підходу, ротацією посадових осіб та переходом до роботи за трирічними контрактами;
  • створення умов для належного функціонування внутрішнього аудиту Держмитслужби.

    • Водночас місія МВФ надала низку рекомендацій, які дозволять підтримати належну динаміку реформ і забезпечити їхню цілісність на всіх рівнях.

    Зокрема, експерти порекомендували:

  • змінити ключовий показник ефективності щодо часу митного оформлення відповідно до передової міжнародної практики;
  • розробити політику ротації відповідно до міжнародно визнаних стандартів, які включають цілі боротьби з корупцією та класифікацію митних посад за рівнем ризику;
  • доопрацювати стратегічні документи та забезпечити підготовку тактичних комунікаційних планів з урахуванням порад МВФ.

    • Також представники МВФ наголосили, що ключові наступні кроки включають ухвалення нового Митного кодексу України, а також впровадження законодавчих та ІТ рішень відповідно до стандартів Європейського Союзу. 

    Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів України вніс зміни до відповідних постанов щодо створення та ведення реєстрів, здійснення митного контролю та заходів офіційного контролю, розроблені Міністерством фінансів. Ухвалене рішення забезпечує оновлення відкритих даних із митної справи, а також сприяє здійсненню ефективного контролю за переміщенням товарів через митний кордон України.

    Нагадаємо, до державного бюджету України в жовтні цього року перераховано 67 млрд грн митних платежів. Водночас при митному оформленні імпорту товарів надано пільг зі сплати митних платежів на 29,1 млрд грн, що становить 43,4% від суми надходжень до бюджету. Порівняно з жовтнем минулого року обсяг наданих преференцій зріс на 7,2 млрд грн, або на 32,9%. Тоді цей показник становив 21,9 млрд грн.

    Раніше повідомлялося, що Державна митна служба України за січень-жовтень цього року виявила 8 084 порушень митних правил на 10,7 млрд грн. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

    Бізнес