Зростання цін промвиробників в Україні у жовтні-2025 склало 4,9% - Держстат

18:25 21.11.2025 |

Економіка

Ціни виробників промислової продукції України у жовтні виросли на 4,9% після падіння у вересні на 3,5% та зростання у серпні на 4,7%, у липні - на 0,7%, в червні - на 0,1%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Згідно з даними статвідомства, у річному вимірі (відносно жовтня 2024 року) за підсумками жовтня 2025 року ціни у промисловості виросли на 5,5%.

У жовтні 2025 року підвищення цін відбулося насамперед через зростання вартості у сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 10,3%.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1549
  0,0601
 0,14
EUR
 1
 48,5161
  0,2213
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8888  0,12 0,28 42,4363  0,12 0,29
EUR 48,4741  0,09 0,18 49,0909  0,09 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2950  0,08 0,19 42,3250  0,08 0,19
EUR 48,7190  0,02 0,05 48,7375  0,01 0,03

