Зростання цін промвиробників в Україні у жовтні-2025 склало 4,9% - Держстат

Ціни виробників промислової продукції України у жовтні виросли на 4,9% після падіння у вересні на 3,5% та зростання у серпні на 4,7%, у липні - на 0,7%, в червні - на 0,1%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Згідно з даними статвідомства, у річному вимірі (відносно жовтня 2024 року) за підсумками жовтня 2025 року ціни у промисловості виросли на 5,5%.

У жовтні 2025 року підвищення цін відбулося насамперед через зростання вартості у сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 10,3%.

