21.11.25
14:40
- RSS
- мапа сайту
Мінекономіки очікує рекордних надходжень від приватизації за останні 10 років - понад 10 млрд грн
11:32 21.11.2025 |
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства прогнозує рекордні надходження від приватизації цьогоріч - понад 10 млрд грн, повідомив очільник міністерства Олексій Соболев.
"Цього року буде рекордний показник за останні 10 років. Тобто від 10 млрд грн цього року продадуть", - повідомив Соболев під час зустрічі з журналістами у четвер.
Міністр наголосив, що в довгостроковій перспективі корпоративної реформи потрібна максимальна приватизація державних компаній.
Він додав, що уряд вже подав законопроєкти, які зареєстровані в економічному комітеті Верховної Ради і дають змогу продавати частки таких компаній.
"Ми працюємо з Радою, щоб вона ці закони провела і ми могли це зробити. Політична воля на це є", - підсумував Соболев.
Як повідомляв Соболев під час засіданні тимчасової слідчої комісії (ТСК) з економічної безпеки під головуванням народного депутата Ярослава Железняка ("Голос"), приватизація частки акцій НАЕК "Енергоатом" могла б суттєво покращити корпоративне управління в цій компанії.
Під час зустрічі з журналістами він підтвердив, що в довгостроковій перспективі корпоративної реформи потрібна максимальна приватизація для "стратегічних компаній". Він пояснив, що коли в компанії "є на борті представник-власник, який відповідає своїм капіталом", то динаміка "буде зовсім інша".
