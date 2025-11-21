Авторизация

Мінекономіки очікує рекордних надходжень від приватизації за останні 10 років - понад 10 млрд грн

11:32 21.11.2025 |

Економіка

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства прогнозує рекордні надходження від приватизації цьогоріч - понад 10 млрд грн, повідомив очільник міністерства Олексій Соболев.

"Цього року буде рекордний показник за останні 10 років. Тобто від 10 млрд грн цього року продадуть", - повідомив Соболев під час зустрічі з журналістами у четвер.

Міністр наголосив, що в довгостроковій перспективі корпоративної реформи потрібна максимальна приватизація державних компаній.

Він додав, що уряд вже подав законопроєкти, які зареєстровані в економічному комітеті Верховної Ради і дають змогу продавати частки таких компаній.

"Ми працюємо з Радою, щоб вона ці закони провела і ми могли це зробити. Політична воля на це є", - підсумував Соболев.

Як повідомляв Соболев під час засіданні тимчасової слідчої комісії (ТСК) з економічної безпеки під головуванням народного депутата Ярослава Железняка ("Голос"), приватизація частки акцій НАЕК "Енергоатом" могла б суттєво покращити корпоративне управління в цій компанії.

Під час зустрічі з журналістами він підтвердив, що в довгостроковій перспективі корпоративної реформи потрібна максимальна приватизація для "стратегічних компаній". Він пояснив, що коли в компанії "є на борті представник-власник, який відповідає своїм капіталом", то динаміка "буде зовсім інша".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

