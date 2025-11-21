Фінансові новини

Мінрозвитку 24 листопада розпочинає поетапне впровадження оновлених правил використання системи "єЧерга" для вантажного транспорту, щоб усунути штучні затримки та забезпечити передбачуваність руху через пункти пропуску.

Про це повідомляє міністерство.





Що змінюється?

Для однієї вантажівки дозволятимуть лише одне продовження черги протягом 60 днів. Як і раніше, можна обрати тривалість продовження - 4, 6, 8 або 10 годин.

Водночас запроваджується відповідальність за регулярне порушення правил. У разі визначених порушень не буде можливості створити нову чергу протягом 14 днів.

Про які порушення йдеться:

скасування черги користувачем двічі поспіль у статусі на в'їзд до пункту пропуску;

неприбуття вантажівки двічі поспіль до пункту пропуску;

скасування черги двічі поспіль протягом 30 днів.

"Тобто йдеться про ситуації, коли вантажівка не використовує запис в черзі, хоча місце заброньовано. Наприклад, за жовтень в Системі було зафіксовано понад 25 тисяч скасувань, з них користувачі самостійно скасовували близько 22 тисяч черг. Причому більшість з цих користувачів знову створювали онлайн-запис", - розповіли у Мінрозвитку.





Яку проблему мають вирішити зміни?

У міністерстві зазначили, що часто фіксуються випадки, коли вантажівки:

реєструються без наміру їхати;

масово продовжують час прибуття або скасовують чергу вже у статусі "в'їзд до ПП";

не прибувають узагалі.

Такі дії збільшують черги, роблять рух непередбачуваним, спричиняють затримки та різкі "стрибки" у проходженні черги, особливо у вихідні, і погіршують умови для сумлінних перевізників.