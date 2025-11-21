Фінансові новини
- 21.11.25
- 10:01
- RSS
- мапа сайту
В Україні уповільнилось зростання зарплат: НБУ спрогнозував розвиток ринку праці
08:09 21.11.2025 |
В Україні реальні зарплати цього року продовжують зростати, хоча й повільніше, ніж торік: на близько 5% у 2025 порівняно з 15% у 2024.
Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.
"Дефіцит кадрів нікуди не зник. Навпаки - потреба в робочих руках часто є більшою, ніж можливість їх знайти. Це означає високу конкуренцію за працівників", - розповіли в НБУ.
Нацбанк не очікує швидкого поліпшення ситуації.
"Війна й надалі ускладнює пошук персоналу, а після її завершення потреба в робочій силі для відбудови лише зростатиме. Тож конкуренція за фахівців залишиться високою, а зарплати - зростатимуть швидше за інфляцію", - прогнозує НБУ.
В повідомленні також йдеться, що останнім часом в Україні зросла кількість людей, які шукають роботу, і компаніям стало трохи легше "закриватиˮ вакансії. Бізнес активніше залучає до роботи жінок, студентів, пенсіонерів та ветеранів.
