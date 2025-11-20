Обсяг стягнених податкових боргів за 2 міс. зріс майже вдвічі завдяки автоматизованій системі - очільниця ДПС

Державна податкова служба України (ДПС) запустила автоматичну систему стягнення податкових боргів більше двох місяців тому, що дозволило збільшити їх обсяг вдвічі, повідомила в.о. голови ДПС Леся Карнаух.

В етері телемарафону "Єдині новини" вона розповіла, що за час дії системи автоматично сформовано та направлено понад 1,2 млн платіжних інструкцій для більше ніж 20 тис. платників податків. Це дозволило вже стягнути майже 179 млн грн боргу.

"Для порівняння, раніше, коли не працювала така система, за два місяці нам вдавалося стягнути близько 90 млн грн. Тобто зараз ми майже вдвічі збільшили показники. А в умовах війни, коли кожна копійка для держави на рахунку і податки - це умови нашого виживання, така динаміка є позитивною", - підкреслила Карнаух.

В публікації на сайті ДПС зазначається, що автоматизована система стягнення застосовується лише щодо юридичних осіб. Питання боргів фізичних осіб та ФОПів регулюється іншим законодавством і належить до компетенції Державної виконавчої служби України.

Карнаух додала, що автоматизація дозволила усунути низку зловживань, які виникали раніше. Довгі строки обробки документів давали недобросовісним боржникам можливість переказати кошти з рахунку, закрити його або відкрити новий ще до моменту фактичного списання боргу.

Леся Карнаух також зазначила, що така процедура не є несподіванкою для платника податків. Автоматичне стягнення застосовується виключно до вже сформованого податкового боргу, який пройшов усі процедури і формування, і оскарження. Податкова вимога виставляється тільки тоді, коли платником вичерпано всі можливості, передбачені законодавством для оскарження такого боргу, але борг залишився чинним. Саме тому списання коштів уже не підлягає оскарженню - це фінальний етап процедури.

За словами Карнаух, ДПС продовжить удосконалювати систему. Ключовим завданням є максимальна автоматизація процесів наповнення бази даних, оптимізація формування платіжних інструкцій, а також узгодження процесів з банківськими установами для врахування їх операційного часу роботи. Крім зручності для платників, це також забезпечить державі стабільне надходження податків.