Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін затвердив порядок оплати послуг з оздоровлення та відпочинку для дітей за принципом "Гроші ходять за дитиною"

16:14 20.11.2025 |

Економіка

Кабінет міністрів України затвердив порядок, за яким держава оплачуватиме послуги з оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки, на що передбачено 91,5 млн грн, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.

"Так, діти з українських родин, які потребують підтримки, зможуть оздоровитися у закладах, що внесені до Державного реєстру майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей та з якими Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю уклав договори про оплату вартості надання послуги з оздоровлення та відпочинку", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що фінансування послуг здійснюватиме Фонд соцзахисту шляхом прямої оплати оздоровчим закладам, які уклали з ним відповідні договори та відповідають критеріям програми.

Даною програмою можуть скористатися: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; діти осіб, визнаних учасниками бойових дій; діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва під час проведення антитерористичних операцій, заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі чи стримування збройної агресії Російської Федерації; діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (ВПО); діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення; рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу (ДБСТ) або в одній прийомній сім'ї; діти з інвалідністю, здатні до самообслуговування і не мають медичних протипоказань.

У відомстві розповіли, що тривалість послуги оздоровлення становить 21 день та 14 днів для послуги відпочинку.

Як повідомлялося, у вересні в Мінсоцполітики представив результати реалізації експериментального поєкту "єОздоровлення" за 2024 рік, у межах якого 2280 дітей із багатодітних родин, дітей з інвалідністю та дітей внутрішньо переміщених осіб скористалися послугами дитячих оздоровчих таборів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1549
  0,0601
 0,14
EUR
 1
 48,5161
  0,2213
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7722  0,01 0,02 42,3137  0,00 0,01
EUR 48,3881  0,19 0,39 49,0041  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2150  0,14 0,32 42,2450  0,13 0,32
EUR 48,6951  0,06 0,11 48,7250  0,07 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес