Кабінет міністрів України затвердив порядок, за яким держава оплачуватиме послуги з оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки, на що передбачено 91,5 млн грн, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.

"Так, діти з українських родин, які потребують підтримки, зможуть оздоровитися у закладах, що внесені до Державного реєстру майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей та з якими Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю уклав договори про оплату вартості надання послуги з оздоровлення та відпочинку", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що фінансування послуг здійснюватиме Фонд соцзахисту шляхом прямої оплати оздоровчим закладам, які уклали з ним відповідні договори та відповідають критеріям програми.

Даною програмою можуть скористатися: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; діти осіб, визнаних учасниками бойових дій; діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва під час проведення антитерористичних операцій, заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі чи стримування збройної агресії Російської Федерації; діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (ВПО); діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення; рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу (ДБСТ) або в одній прийомній сім'ї; діти з інвалідністю, здатні до самообслуговування і не мають медичних протипоказань.

У відомстві розповіли, що тривалість послуги оздоровлення становить 21 день та 14 днів для послуги відпочинку.

Як повідомлялося, у вересні в Мінсоцполітики представив результати реалізації експериментального поєкту "єОздоровлення" за 2024 рік, у межах якого 2280 дітей із багатодітних родин, дітей з інвалідністю та дітей внутрішньо переміщених осіб скористалися послугами дитячих оздоровчих таборів.