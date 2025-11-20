Ринки акцій Європи впевнено зростають

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи впевнено зростають у четвер на оптимізмі після виходу сильного звіту американської Nvidia.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 11:43 к.ч. підвищився на 0,76% - до 565,97 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додав 0,61%, німецький DAX - 0,84%, французький CAC 40 - 0,73%, італійський FTSE MIB - 0,76%, іспанський IBEX 35 - 0,69%.

Інвестори також оцінюють статдані та перспективи грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи (ФРС) США.

Ціни виробників у Німеччині в жовтні знизилися на 1,8% у річному вираженні після спаду на 1,7% місяцем раніше, повідомило в четвер Федеральне статистичне управління країни (Destatis).

Виробнича дефляція у ФРН спостерігається вже вісім місяців поспіль. Аналітики, яких опитало Trading Economics, у середньому очікували її на рівні 1,9%.

ВВП Данії в третьому кварталі зріс на максимальні з четвертого кварталу 2021 року 2,3% порівняно з попередніми трьома місяцями, згідно з опублікованими в четвер попередніми офіційними даними. У другому кварталі він підвищився на переглянуті вгору 1,2%.

Тим часом ФРС напередодні опублікувала протокол свого жовтневого засідання, на якому знизила процентну ставку на 25 базисних пунктів.

Обговорюючи короткострокову траєкторію грошово-кредитної політики, учасники зустрічі висловили різко розбіжні думки, яке рішення буде найбільш доречним на грудневому засіданні.

Трейдери на ринку деривативів схиляються до того, що ставка в грудні буде збережена на поточному рівні в 3,75-4%. Таку ймовірність вони оцінюють у 68,2%, за даними CME FedWatch.

Nvidia після закриття ринку в середу відзвітувала про зростання квартального чистого прибутку в 1,7 раза, виручки - в 1,6 раза, при цьому остання знову побила рекорд, а всі основні показники перевершили очікування ринку, як і прогноз чипмейкера. Це згладило побоювання про завищеність котирувань акцій ШІ-компаній і сприяло зростанню загального оптимізму.

Європейський напівпровідниковий сектор на цьому тлі торгується переважно в помітному плюсі, зокрема акції BE Semiconductor Industries (+2,7%), ASML Holding (+2,1%), ASM International (+1,9%) і Infineon Technologies (+2,2%). Папери STMicroelectronics дешевшають на 0,7%.

Ринкова вартість BNP Paribas підскочила на 5,4% після новин про запуск французьким банком програми buyback на 1,15 млрд євро.

Швейцарська фармкомпанія Novartis нарощує капіталізацію на 0,2%. Вона підвищила оцінки пікового продажу деяких препаратів і повідомила, що прогнозує середньорічні темпи зростання (CAGR) виручки без урахування зміни валютних курсів на 5-6% у 2025-2030 роках.

Акції постачальників оборонної продукції суттєво дорожчають, зокрема Rheinmetall - на 3,6%, BAE Systems - на 2,3%, Leonardo - на 1,1%, Rolls-Royce Holdings - на 2,4%, Thales - на 1,9%.

Daimler Truck і Mercedes-Benz Group скорочують ринкову вартість на 1,1%, Renault - на 1,8%, Stellantis - на 1,6%, BMW AG - на 1,2%, Volkswagen AG - на 1,7%, Porsche AG - на 2,8%.

Ціна паперів JD Sports Fashion Plc падає на 2,6%. Один з найбільших британських ритейлерів спортивного одягу знизив зіставний продаж у третьому кварталі на 1,7% і прогнозує, що річний прибуток буде на рівні нижньої межі ринкових очікувань.

