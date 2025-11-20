Темпи приросту реального ВВП України у жовтні сповільнились до 0,5% — оцінка ІЕД

Темпи приросту реального валового внутрішнього продукту (ВВП) до відповідного періоду минулого року у жовтні 2025 року сповільнилися до 0,5% з 0,9% у вересні та 6,5% у серпні, йдеться в повідомленні Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

"Головний фактор сповільнення ВВП - масовані російські атаки на критичну інфраструктуру", - зазначив ІЕД.

Його експерти уточнили, що зменшили оцінку зростання економіки у вересні з 1,2% до 0,9% через те, що дані Держстату щодо виробництва електроенергії виявилися дещо меншими, ніж очікувалося.

Згідно з публікацією інституту, виробництво електроенергії у жовтні скоротилося на 13%, експорт електроенергії впав на 85% до попереднього місяця, а імпорт зріс у 2,5 рази.

"Видобувна промисловість: впала на 12%. Атаки суттєво пошкодили об'єкти газовидобування. Транспорт: падіння поглибилося до 10% внаслідок пошкодження залізничної інфраструктури. Також перевезення зернових через морські порти скоротилось порівняно з попереднім роком. Переробна промисловість: скоротилася на 1,1% внаслідок руйнування росіянами енергетичної та іншої критичної інфраструктури", - описали в ІЕД негативну динаміку жовтня в інших галузях.

В той же час, за оцінкою експертів інституту, торгівля зберегла стабільні темпи зростання на рівні близько 3,5%, а сільське господарство показало результати, близькі до минулорічних завдяки вищому врожаю соняшнику та окремих овочів.

Водночас тваринництво далі дещо падає, а також повільнішим було збирання врожаю кукурудзи, додали в ІЕД.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня Нацбанк України погіршив прогноз зростання ВВП в 2025 році до 1,9% з 2,1% через енергодефіцит, руйнування газодобувних потужностей та дефіцит робочої сили, а на 2026 рік - з 2,3% до 2%.

Європейська комісія (ЄК) цього тижня погіршила прогноз зростання ВВП України в 2025 році до 1,6% з очікуваних у травні цього року 2,0%, а у 2026 році - відповідно до 1,5% з 4,7%.